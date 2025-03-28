世衞10垃圾食物名單｜研究:1類食物連吃5天損肝傷大腦！4招免傷害

薯片、蛋糕、炸髀、汽水......食物愈誘惑愈垃圾？雖不健康但吃少少無妨？原來有一類食物，只要連續進食5天，便會損肝傷大腦，即使停止食用，也可能留下不能逆轉的變化！不知自己最愛吃的是否垃圾食物？世衞就曾評選出10大垃圾食物（Junk Food）名單，有多少你每天都吃？



垃圾食物｜連吃5天 大腦、肝臟代謝功能已受損

惹味香口或高熱量的食物往往都不太健康，但以為吃少少，或不是天天吃便沒問題？事實並非如此。林口長庚胃腸肝膽科副教授李柏賢在其facebook專頁中，引述德國的最新研究發現，進食高熱量的加工食物，只需連吃5天，已令「大腦」與「肝臟代謝」功能受損，即使恢復正常飲食，有些變化仍可能持續存在！點心熱量｜營養師列20款點心卡路里 炸雲吞排12 最肥1啖=1.7碗飯

垃圾食物不只致肥，還可能損大腦、肝藏功能！（pavel danilyuk＠pexels）

德國圖賓根大學與亥姆霍茲糖尿病研究中心的科學家，發表於《Nature Metabolism》的研究，邀請了29位年齡介乎19-27歲，BMI 19-25的年輕健康男性進行測試，其中18人連續5天攝取1500大卡高熱量超加工零食，例如朱古力棒、布朗尼朱古力蛋糕和薯片等，然後再恢復正常飲食7天。之後研究人員利用功能性MRI與胰島素敏感度測試觀察大腦反應。結果有以下３大發現。

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布朗尼朱古力蛋糕、朱古力棒等屬高熱量食品，不能天天吃，否則有不能逆轉的健康隱憂。（網上圖片）

研究：吃垃圾食物5天 再正常飲食7天 3大變化

1. 肝臟脂肪顯著增加，但血糖或發炎指標並沒明顯變化



2. 大腦胰島素敏感度出現「先增後降」的變化，顯示大腦部分功能尚未完全恢復。



3. 大腦對「食物帶來的快感」反應變弱，即需要更多高熱量食物才能獲得滿足，與飲食成癮相若。



垃圾食物健康吃 醫生4大建議

擔心健康但又難以抗拒美味的垃圾食物？李柏賢提出4大建議減少吃垃圾食物造成的影響，拯救大腦與代謝功能：

1 避免連續暴食垃圾食物，偶爾放縱可以，但勿變成習慣天天吃。

2 多攝取天然未加工食物，如蔬果、全穀、蛋白質等，讓大腦恢復正常訊號。

3 養成運動習慣（如有氧與重訓），幫助改善胰島素敏感度。

4 保持睡眠充足，避免因疲倦而增加對高熱量食物的慾望。

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垃圾食物是什麼？

世界衞生組織就曾花3年時間進行研究，評選出最損健康的10大垃圾食物（Junk Food）名單。

1. 油炸食品

世界衞生組織評選10大垃圾食物：油炸食品（unsplash）

食物在油炸過程中會產生大量致癌物質，如丙烯酰胺，還會破壞當中的營養，使蛋白質變性。當中的高油脂和氧化物，增高脂血、心血管病風險。

油炸食物：如炸雞、薯條、油條等



2. 醃製食品

世界衞生組織評選10大垃圾食物：醃製食品（szafran＠pexels）

醃製食物除了會致高血壓，增加腎臟負擔、損胃腸道黏膜外，醃製過程中還會產生大量致癌物亞硝胺，令鼻咽癌等風險提高。

醃製食品：泡菜、鹹菜、鹹魚等



3. 加工肉類

世界衞生組織評選10大垃圾食物：加工肉類（Rachel Clark＠Unsplash）

加工食品多屬高鈉，影響血壓波動、損腎功能，大部分也含亞硝酸鹽，增致癌風險。而添加的防腐劑、增色劑等也會加重肝臟負擔。糖尿病飲食｜選對5加工食品減慢升糖指數更助眠 1種包糖尿病都啱

加工食品：肉乾、肉鬆、香腸、火腿等



4. 餅乾食品（不含低溫烘烤和全麥餅乾）

世界衞生組織評選10大垃圾食物：餅乾食品（iStock）

不少會加入食用香精和色素，影響肝臟，營養大量流失。部分餅乾更含反式脂肪酸，增心血管疾病風險。減肥零食｜米餅低脂低鈉2塊58千卡！營養師建議食法增風味蛋白質

餅乾食品：甜餅乾、夾心餅乾



5. 汽水飲品

世界衞生組織評選10大垃圾食物：汽水飲品（alexander＠unsplash）

這類碳酸飲料會帶走體內大量的鈣，影響骨骼健康。而且一般含大量糖分，易發胖誘發高血糖等問題。16款汽水糖檢測｜榜首1罐8粒糖！邊款最高鈉=可樂6倍？1款恐致癌

汽水飲品：可樂、雪碧等



6. 方便食品（方便麵和膨化食品）

世界衞生組織評選10大垃圾食物：方便食品（方便麵和膨化食品）（photoAC）

方便麵屬於高鹽、高脂、低營養、低礦物質的食物，增腎負荷，易致血壓高。此外，當中添加的防腐劑、添加劑和彭化劑，甚至可能含有鉛等重金屬污染物，不宜長期食用，對兒童發育和智力亦有不良影響。【泡杯面】為甚麼泡3分鐘？真相竟不關乎美味！附大廚煮一丁秘技

方便食品：各種口味方便麵、薯片、蝦條等膨化食品



7. 罐頭食品

世界衞生組織評選10大垃圾食物：罐頭食品（photo-AC）

食物在加工過程中已嚴重破壞營養，為了延長保質期，更會添加防腐劑等，大部分屬高熱量、低營養食物。罐頭比冷凍食物冇營養係錯？吃得健康3貼士 哪2類罐頭多鹽多糖？

罐頭食品：水果罐頭、肉類罐頭等



8. 蜜餞食品

世界衞生組織評選10大垃圾食物：蜜餞食品（berry＠Pixabay ）

這類食物含大量糖精、色素、防腐劑等，易致血糖升高，增糖尿病風險，且營養成分多已大量流失。

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蜜餞食品：果脯、話梅、蜜棗等



9. 冷凍甜點食品

世界衞生組織評選10大垃圾食物：冷凍甜點（photo-AC）

雪糕、雪條、各種凍飲等多含較多糖分和脂肪，熱量高易致肥。部分還會添加色素、香精等，營養成分低，不宜過量食用。

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冷凍甜點：雪糕、雪條、冰沙等



10. 燒烤食品

世界衞生組織評選10大垃圾食物：燒烤食品（manuel-silva＠unsplash）

肉類直接在高溫下燒烤，被分解的脂肪滴在炭火上再與肉的蛋白質結合，產生苯並芘，其為3大致癌物之首。在燒烤過程中，肉類的蛋白質發生炭化變性，影響攝取營養之餘，還會加重肝腎負擔。

燒烤食品：燒雞翼、烤羊肉串、烤魚等



參考資料：李柏賢facebook專頁