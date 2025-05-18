洗魷魚洗出整盆泡泡！行內人1招分辨黏液或添加物　正確清洗方法

準備料理的第一步驟都要先將食材清洗乾淨，不過這個現象是怎麼回事呢？台灣一名網友在全聯福利中心購買了魷魚片，沒想到下水一洗，竟然洗出了滿盆泡泡，讓網友嚇了一跳趕緊上網發文求助，貼文也釣出內行人出面解釋。



這名原PO在Facebook「我愛全聯-好物老實説」發文詢問眾人，洗魷魚片為何會有泡泡水，原PO也附上一張滿是泡泡的水盆照片，一旁還有一碗剛洗完的魷魚片。

網友清洗魷魚竟然洗出「整盆泡泡」，發文求助眾人。（Facebook@我愛全聯-好物老實説）

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對此不少人笑稱：

「美的冒泡」、

「你買的是魷魚牌泡泡水」、

「這魷魚生前正在洗澡，還沒沖乾淨就被捕了」，



但也有人指出：

「魷魚的黏液吧」、

「漁港買回來的也會」、

「不只有魷魚，我洗透抽也有，是正常的」、

「我記得蝦仁也會」、

「我是相信沒漂白、沒加磷酸鹽」。



還有內行人在底下留言指出，當清洗蝦仁、魷魚或花枝（墨魚）等海鮮時，產生很多泡泡，主要是蛋白質溶出作用，當攪拌或搓洗時產生氣泡，這些蛋白質會像天然界的「界面活性劑」把氣泡包起來，形成穩定泡沫。還有可能是殘留物或加工處理劑，某些海鮮在捕撈後會經過保鮮或脫殼處理，可能含有保水劑（如磷酸鹽）、食鹽或其他添加物，這些物質也具有起泡作用。再加上洗滌過程的空氣攪拌，就容易起泡。

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那要如何區別是水產自身的黏液，還是有泡藥？清洗透抽魷魚怎樣算是乾淨？台灣農業部水產試驗所也在官網說明，透抽體表分泌之黏液多由醣蛋白組成，主要功用在潤滑體表、防止損傷等功能，因此體表黏液是正常現象。

想要正確的清洗透抽、魷魚這類水產，只需要將透抽、魷魚放至流水中，加以適當清洗即可。一般而言，新鮮透抽在清洗後仍會有少許黏液，可安心烹調。且依據台灣衛生福利部規定，生鮮水產品不得使用食品添加物，因此市售透抽原料不能浸泡任何藥物。部分頭足類因肉質風味偏酸，多僅以水漂加工處理。

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【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】

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