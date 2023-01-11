食物安全｜韓婦食未熟魷魚咬破精囊口腔劇痛！食安5招防病毒細菌

吃未煮熟的東西要小心！一名婦人吃下一隻未煮熟的魷魚，不慎咬破沒處理掉的精囊，導致若干精子在她口內擴散，刺激傷害到口腔導致劇痛，讓她一度以為吃到蟲。



外媒報導，一名63歲的韓國婦人食用一隻未煮熟的魷魚，但魷魚的內臟未完全處理掉，婦人咬到牠的精囊袋，導致其在她口內爆開，精子刺入在她口腔組織內，婦人感到一陣劇痛緊急就醫。

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醫生檢查婦人的口腔，發現有12隻細小、白色紡錘狀、像蟲般的物體附著在她的舌頭和牙齦上，經證實是裝滿魷魚精細胞的精子包囊，其品種為是一種日本飛烏賊。

婦人僅將魷魚汆燙幾秒鐘即食用，代表這些精子仍活跳跳，婦人表示一將魷魚放入口，隨即感覺有好多蟲在啃蝕她的嘴巴，馬上把食物吐出來，但精子已擴散，仍感到相當刺痛，感覺像一堆蠕動的白色小蟲在穿透侵蝕她的口腔黏膜。

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精子包囊是魷魚的射精器官，會附著在雌體身上，魷魚射精時會混入一些黏著膠狀物，內部的精莢進化成能破壞表層肌膚的構造，以便順利刺進母體而受精，若射入人類嘴巴內會刺進口腔黏膜，導致上述的案例。

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