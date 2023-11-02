膽固醇｜蟹魷魚可降膽固醇！中醫揭1原因防心血管病 2部位不宜吃

大口吃海鮮同時還是要注意，飽和脂肪酸以動物性脂肪為大宗，而植物性和海鮮類則多為不飽和脂肪酸，適量食用甚至可減少壞的低密度膽固醇，吃海鮮時要記得避開頭部、內臟。



台灣中醫師王大元在Facebook分享，相較於牛、豬、羊肉，海鮮油脂量少，為優質蛋白質來源，除了雞胸肉和豆腐外，其為減肥的替代食材。此外，海鮮含有微量營養素，如鐵、鋅、硒、碘、鈣、磷、維他命A、維他命D等，以及Omega-3不飽和脂肪酸（DHA和EPA），有益智力發育和肌肉生長。

16種魚營養分析（按圖👇👇👇）

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不少人以為海鮮膽固醇很高。對此，王大元解釋，事實上人體合成的膽固醇多寡，與「升膽固醇指數（CSI）」有關，當指數愈高，罹患心血管疾病的危險程度也愈高，其計算方式為「0.05Ｘ膽固醇（毫克）＋1.01Ｘ飽和脂肪酸（公克）」。

王大元進一步說明，飽和脂肪酸才是造成心血管疾病的主因，而非不飽和脂肪酸。前者以動物性脂肪為大宗，如豬油、牛油等，植物性和海鮮類（蝦油、魚油）則多為不飽和脂肪酸，適量服用可降低壞的低密度膽固醇（LDL），因此像是魚貝蝦蟹或墨魚魷魚等，雖然看起來膽固醇高，但其飽和脂肪偏低、CSI值也較低，「能夠減少心血管疾病的發生」。

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即便海鮮飽和脂肪酸較低，但吃太多恐誘發過敏。王大元補充，中醫將這些容易造成過敏反應之物質稱為「發物」，像是螃蟹、蝦子等甲殼類，尤其不新鮮時含有高組織胺成分，一旦吃下肚，濃度高到來不及代謝而進入血液中，循環至身體各處，就會造成皮膚搔癢等過敏症狀。

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此外，他也提醒，攝取過多糖類、醃漬食品、加工肉品、堅果類、朱古力或人工添加物，也容易導致人體慢性發炎，建議淺嚐即可。

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