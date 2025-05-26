煮雞胸肉貼士｜氣炸嫩雞胸多1步啖啖噴汁！雞肉大廠公開醃肉4秘訣

雞胸肉是不少健身族必吃的蛋白質來源，常見料理方式也多為水煮，然後撒上一些調味粉，就能吃飽又無負擔，但也怕火候沒掌控好，導致雞肉吃起來很乾柴。



近日就有台灣網友分享「氣炸鍋炸出嫩雞胸」的烹煮方法，透露只要多一步驟，即可軟化肉質，讓雞胸肉每咬一口都能噴汁，水嫩程度直逼便利店賣的真空包裝品。

4種醃製雞胸肉方法（按圖👇👇👇）

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台灣一名網友在Facebook「家常菜」發文表示，近日看書學到一招利用氣炸鍋炸出超嫩雞胸肉，首先，先將雞胸肉和鹽水以1：6比例浸泡一小時，倒掉後用薑汁蔬果醬繼續醃，用餐時間放進氣炸烤香，100度30分鐘，就能獲得軟嫩多汁的佳餚，配麵、夾吐司甚至單吃都很好吃。

雞胸肉醃製食材

1. 薑汁蔬果醬1瓶。

2. 雞胸肉3塊。

3. 鹽巴10公克。

4. 水200公克。



雞胸肉料理步驟

1. 先將鹽和水的比例調為1：20。

2. 先將雞胸肉放鹽水浸泡一小時。

3. 一小時過後將鹽水倒掉，再倒入薑汁蔬果醬繼續醃雞胸肉。

4. 等到用餐時間再把醃好的雞胸肉放進氣炸烤箱，開啟氣炸模式，設溫度為100度、時間30分鐘。

5. 時間到打開氣炸烤箱，就大功告成。



按圖了解醃雞胸肉6大秘訣，改造雞胸，提升軟嫩 ︰

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台灣雞肉大廠「大成集團」也曾分享4種醃製雞胸肉的方法，包含先前提到的鹽水醃製法，還有油醃法、乳酪醃製法及水果醃製法。

- 雞胸肉鹽水醃製法

1. 首先準備5%濃度的鹽水，比如300克的清水就要加入15克的鹽巴。

2. 將雞胸完全浸泡在鹽水中，靜置約1小時就可以料理，也可以提前醃漬，用保鮮膜包起來放雪櫃冷凍。



台灣大成集團建議，最長不要放過隔夜，否則雞胸肉恐過鹹。如果雞胸肉腥味比較重，也可以加入一些米酒來去腥。

- 雞胸肉乳酪醃製法

1. 將雞胸肉浸泡於原味乳酪、乳酪飲品中（最好是無糖才不影響風味），放進雪櫃冷凍至少1小時以上，隔夜效果會更好。也可以同時加入鹽巴、迷迭香、薑黃等不同的辛香料來調味。

2. 準備料理時，只要把多餘的醃料去除，即可直接使用。



台灣大成集團也透露，如果只有牛奶，也可以用1杯牛奶約240 cc加入1湯匙的白醋約15 cc，然後靜置10分鐘，等到牛奶稍微凝結，就可拿來醃製雞胸肉。

8種高飽足感 、低熱量食物（按圖👇👇👇）

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- 雞胸肉油醃法

1. 在料理前的1-2小時，在雞胸肉上撒上少量的鹽巴、白胡椒、黑胡椒等辛香料。

2. 再倒入適量的橄欖油混和均勻。



台灣大成集團提到，橄欖油會在雞胸肉表面成膜，避免烹調時水分流失。此外，做西式料理也可以加入迷迭香、牛至（又稱奧勒岡葉）等乾燥香草調味，增添風味。

- 雞胸肉水果醃製法

1. 如果料理合適，也可以用鳳梨、熱情果、奇異果等比較酸的水果或是水果醋來醃漬，有助於雞胸肉軟化、去腥。

2. 時間上建議至少1小時，或者提前一天晚上醃也可以。



台灣大成集團也提醒，想把雞胸肉解凍最好是提前一晚拿到雪櫃冷凍室冰，如果趕時間，也可把雞胸肉放進夾鏈袋，泡在冷水裡退冰。也要注意，解凍後要盡快料理，以免雞肉變質！

【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：雞胸肉怎麼煮才不會乾柴？主婦下鍋前做1步驟「鎖住肉汁」，口感軟嫩多汁比超商更好吃】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」

