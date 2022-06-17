香煎孜然雞胸肉食譜｜醃雞胸肉加1材料嫩滑多汁　配孜然香氣獨特

Libby在廚藝公社發文：一直都很喜歡孜然的香氣，尤其是用孜然拿來醃炸的雞塊更是超級美味，只是隨著年紀漸長，考慮到高血脂的關係，即使很愛吃炸物也不太敢碰。



最近家裡吃的雞肉都以雞胸肉為主。只要在料理前處理得當，它的口感就能變得多汁又味美噢～

超香又鮮嫩的孜然雞胸肉食譜（按圖）

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【準備食材】：（2人份）

- 雞胸肉 1片（約300g）

- 小蔥 1-2根

- 蒜頭 2-3瓣

- 低筋麵粉 適量



醃料：

- 孜然粉 1小匙

- 牛奶 2大匙

- 鹽 1/2小匙

- 太白粉 1小匙



下鍋後的調味料：

孜然粉 2小匙

【備料+醃肉】：

1. 雞胸肉切一口大小、小蔥切蔥花、蒜頭切碎末後放一旁備用。

2. 拿一大碗把切好的雞胸肉放入。之後依序加入牛奶、孜然粉、鹽等調味料抓醃。

3. 抓醃到雞胸肉吸飽牛奶中的水份後，再放入太白粉和雞胸肉混合均勻。

4. 蓋上保鮮膜，放入雪櫃靜置冷藏至少10分鐘。

按圖了解醃雞胸肉6大秘訣，改造雞胸，提升軟嫩 ︰

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【香煎步驟】：

1. 準備一個較大的平盤，先灑上些低筋麵粉。

2. 從雪櫃取出醃製好的雞胸肉，放在步驟1的平盤上，並均勻裹上薄薄的低筋麵粉。

3. 取一平底鍋開中火，放入沙律油。待鍋內的油燒熱後，放入步驟2的雞胸肉塊慢煎。

4. 雞胸肉煎至兩面金黃後，先撥到平底鍋一旁，然後放入蒜末、蔥花下鍋拌炒到香氣出現。

5. 將鍋內中的雞胸肉與蔥花、蒜末拌炒均勻後，灑上2小匙的孜然粉翻拌，就完成起鍋啦。

這個食譜煎出的雞胸肉塊完全不柴，搭配上孜然的獨特香氣，真的超級好吃。

【本文獲「爆料公社」授權轉載。】