香煎孜然雞胸肉食譜｜醃雞胸肉加1材料嫩滑多汁 配孜然香氣獨特
撰文：爆料公社
出版：更新：
Libby在廚藝公社發文：一直都很喜歡孜然的香氣，尤其是用孜然拿來醃炸的雞塊更是超級美味，只是隨著年紀漸長，考慮到高血脂的關係，即使很愛吃炸物也不太敢碰。
最近家裡吃的雞肉都以雞胸肉為主。只要在料理前處理得當，它的口感就能變得多汁又味美噢～
超香又鮮嫩的孜然雞胸肉食譜（按圖）
+9
【準備食材】：（2人份）
- 雞胸肉 1片（約300g）
- 小蔥 1-2根
- 蒜頭 2-3瓣
- 低筋麵粉 適量
醃料：
- 孜然粉 1小匙
- 牛奶 2大匙
- 鹽 1/2小匙
- 太白粉 1小匙
下鍋後的調味料：
孜然粉 2小匙
【備料+醃肉】：
1. 雞胸肉切一口大小、小蔥切蔥花、蒜頭切碎末後放一旁備用。
2. 拿一大碗把切好的雞胸肉放入。之後依序加入牛奶、孜然粉、鹽等調味料抓醃。
3. 抓醃到雞胸肉吸飽牛奶中的水份後，再放入太白粉和雞胸肉混合均勻。
4. 蓋上保鮮膜，放入雪櫃靜置冷藏至少10分鐘。
按圖了解醃雞胸肉6大秘訣，改造雞胸，提升軟嫩 ︰
+17
相關文章：雞胸肉｜減肥增肌低脂高蛋白又嫌嚡烚烚！雞胸軟嫩6方法浸鹽水？
【香煎步驟】：
1. 準備一個較大的平盤，先灑上些低筋麵粉。
2. 從雪櫃取出醃製好的雞胸肉，放在步驟1的平盤上，並均勻裹上薄薄的低筋麵粉。
3. 取一平底鍋開中火，放入沙律油。待鍋內的油燒熱後，放入步驟2的雞胸肉塊慢煎。
4. 雞胸肉煎至兩面金黃後，先撥到平底鍋一旁，然後放入蒜末、蔥花下鍋拌炒到香氣出現。
5. 將鍋內中的雞胸肉與蔥花、蒜末拌炒均勻後，灑上2小匙的孜然粉翻拌，就完成起鍋啦。
這個食譜煎出的雞胸肉塊完全不柴，搭配上孜然的獨特香氣，真的超級好吃。
雞食譜｜雞炒翠玉瓜低卡！雞胸肉多做1步軟嫩多汁翠玉瓜要快炒雞肉營養｜雞肉各部位熱量營養比併 雞皮雞翼唔係最肥最高卡電飯煲食譜｜日式雞胸肉炊飯營養豐富高蛋白 1隻筷子測試生熟度【減肥】蛋白質攝取率高5大食物乳酪是牛奶6倍 增肌減脂多食雞胸湯水食譜｜蔥雞湯材料做法簡單滾5分鐘即成？祖傳最佳防疫料理飲食熱話｜口水雞螞蟻上樹15個易誤導菜式及由來 1款因慈禧而起?
【本文獲「爆料公社」授權轉載。】