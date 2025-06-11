Haribo可樂軟糖含大麻！3種零食都有毒？1款內地爆紅恐致癌肝衰竭

一款可樂味軟糖早前在荷蘭被驗出含大麻成分，消息引起關注健康人士的擔心。美味零食隨時隱藏有毒成分，讓人在不知不覺間攝取！若不小心食用，不但損害健康，增加患癌風險；若兒童不慎攝取，對生長發育也造成危害。



Haribo可樂味軟糖含大麻 港批次沒出事！

德國知名糖果品牌Haribo一款可樂味軟糖，早前在荷蘭被驗出含大麻成分，有兒童進食後頭暈不適。食物安全中心早前要求業界下架該品牌軟糖，並進行檢驗和繼續監察。檢測結果顯示，在香港售賣的可樂味軟糖不含大麻成分。HARIBO軟糖荷蘭驗出含大麻 港府檢測未有驗出 涉事批次沒有進港

Haribo一款可樂味軟糖，在荷蘭被驗出含大麻成分。(資料圖片）

除了含大麻成分的可樂味軟糖以外，你知道有另外三種零食也備受爭議嗎？檢測曾經發現，以下三種零食，也含有有毒物質，他們甚至在中小學的校園之中流行！

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含毒素3種高危零食

1. 蠟瓶糖

蠟瓶糖源於美國，上年開始在中國社交媒體上爆紅，直到現在還是會在不少吃播之中出現。現在仍能在亞馬遜，拼多多等平台上購買。蠟瓶糖的成分大多標示不清，可能含有致癌物。

蠟瓶糖的外殼使用蜂蠟製作，裏面會包裹着糖漿、果醬等可食用的流體，咬破外殼後一般會咀嚼至無味後吐出。其他成分包括麥芽糖漿、白砂糖、人工代糖、防腐劑及人工色素。

蠟瓶糖可能含有致癌物。(Amazon)

蠟瓶糖危害：恐致肝衰竭、腸胃癌

一些蠟瓶糖的包裝上沒有標明生產日期，質量合格證以及生產廠家，有報道指某些商家可能會以工業蠟代替蜂蠟製作，而工業蠟中存有重金屬等有害物質。即使不會吞下，有害物質仍有可能隨着唾液進入體內。

食用工業蠟會導致神經系統受損，肝功能衰竭。工業石蠟中的多環芳烴更是致癌物，誤食有機會引致胃癌和腸癌。

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燭瓶糖可能以工業蠟代替蜂蠟製作。（翻攝微博）

2. 辣條

央視曾在2019年的節目上考察小型辣條製作工廠，發現生產環境惡劣，生產的辣條存在衛生不達標，細菌含量超標，或使用劣質油的風險。即使現在政府的監管更嚴格，但一些小型製作工廠生產的辣條，質量還是難以保證。

辣條的鈉含量極高。（翻攝淘寶網）

辣條以豆皮，素牛筋，麵筋等作爲主要原料，加入香辛料，食用香精，辣椒油，鹽，白砂糖，甜味劑和食品添加劑，經過油炸或油浸加工而成。爲了讓色澤更吸引，更會添加染色劑。

辣條危害：增高血壓、心血管病風險

辣條的鈉含量極高。世界衞生組織建議成人每日的鈉攝取量應少於2000毫克，而市面上一包辣條每100克的鈉含量，平均達2000至3000毫克。食用一包辣條，鈉攝取可能已經過量。攝入過量鈉會加重腎臟負擔，增加高血壓和患上心血管疾病的風險。

辣條含有大量糖分和反式脂肪，容易導致肥胖和糖尿病。一包辣條的熱量平均約200至300卡路里，吃一包差不多等於吃兩碗飯。

兒童若長期大量攝入食物添加劑，會引致過敏或消化不適，高鹽飲食也會影響發育中的腎臟功能。

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3. 有汽飲品

食物安全中心於今年1月發現，可口可樂公司多款飲品的部份批次，或含較高濃度的氯酸鹽，並在歐洲部份地區回收，但本港並未有銷售有關批次。受影響飲品共有8款品牌，當中較常見包括可樂，芬達及雪碧等。

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可樂當中可能含有氯酸鹽。（unsplash）

有汽飲品危害：損甲狀腺功能、阻礙發育

有汽飲品中可能含有的氯酸鹽是一種農業除害劑，以及用作殺菌的消毒劑。長期攝入過量的氯酸鹽，會減低甲狀腺素的合成，抑制吸收碘的能力，影響甲狀腺功能，對甲狀腺功能正在發育中的兒童影響更大。代糖列致癌物？無糖可樂或致癌！0卡阿斯巴甜增糖尿心血管病風險

即使本港並未有銷售有關批次，市民仍有機會從海外或網上途徑購入。

氯酸鹽含量較低的可樂也有其他危害。可樂當中加入了色素和甜味劑，過量攝取會引起腸胃不適。一罐可樂約含30至40毫克咖啡因，有機會影響睡眠質量，長期飲用更可能導致成癮，突然停用會引發頭痛，疲勞。

零食賣相吸引，能刺激食欲，當中卻可能含有有毒成分。多留意食品包裝上的成分標簽，避免購買含有過多添加劑以及來源不明的零食。零食也大多高糖高鹽高油，要避免過量食用。

