梳打餅熱量丨空腹吃梳打餅血糖飆183！營養師推1物含好油最佳零食

台灣一名患者在空腹時吃了梳打餅後，血糖竟秒飆升至183mg/dl，讓家醫科醫師直呼「梳打餅其實是劇烈升糖的魔物！」，營養師則表示，一小包的梳打餅熱量比半碗飯的熱量高。



台灣家醫科醫師李思賢近日在Facebook《思思醫師，陪你健康的好朋友》發文透露，很多民眾把梳打餅當成健康的食物，尤其是肚子不舒服或半夜餓醒時的好選擇，平時桌上也會放上幾包。但民眾不知道的是「梳打餅其實是個劇烈升糖的魔物」。許多患者都不自覺地吃梳打餅吃了好一陣子，因為潛意識認為它比薯片或其他餅乾還健康。

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李思賢分享，曾有一名患者在空腹時吃了一片梳打餅後量測血糖，結果數值立刻飆到183 mg/dl，不過，李思賢強調，一個人的數據當然不能代表所有人，若有血糖方面的疑問都可諮詢醫師。

台灣營養師余朱青也曾表示，一小包內裝三至四片看似健康選擇的梳打餅，熱量達164大卡，比半碗飯的熱量高，也比100克的番薯熱量還高。且吃了一包梳打餅不太會有飽足感，但若選擇吃一小份番薯就不同了，番薯營養價值高，膳食纖維及維他命也比梳打餅高，吃了一包梳打餅可能還想吃點別的，但是吃一點番薯就會比較有飽足感，比較不會再尋找其它零食。

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另外，余朱青推薦民眾也可以選擇堅果類，營養豐盛且是好的油脂來源， 適量攝取是不錯的零食選擇，根據台灣衛福部的每日飲食指南建議，每日建議食用量為一份，每份含脂肪5公克，熱量45大卡。若將熱量換算成可食用數量，杏仁果及腰果每日可食用量約為5粒，開心果則約為15粒、核桃仁2粒。

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