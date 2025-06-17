肉類處理｜勿滾水燙生肉！專家教正確處理凍水輕力下鍋防大腸桿菌

剛買回來的食材該從哪個品項開始處理？台灣無毒教母譚敦慈指出，處理順序相當重要，最好先從水果開始，再處理生鮮，避免細菌入口。此外，別用滾水汆燙生肉，應該將生肉放入冷水慢慢加熱。



台灣無毒教母譚敦慈在《醫點不誇張》節目中分享，許多民眾常見的食材處理方式其實存在風險，特別是生鮮處理順序和烹調方式都要特別注意。

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譚敦慈指出，購買食材回家後，處理順序相當重要，應該優先處理水果，之後才處理生鮮食材。她舉例，曾有親戚因為先清洗生雞肉後再處理水果，導致感染沙門氏菌，顯示處理順序的重要性。

針對雞蛋的保存方式，譚敦慈特別提醒，若購買的是洗選蛋可直接放入雪櫃冷藏；若是市場散裝蛋，則建議使用沾濕的廚房紙巾將蛋殼上的髒污擦拭乾淨。她強調，不建議直接用水清洗雞蛋，因為水分可能滲入蛋內造成變質。若已經清洗過的雞蛋則需立即烹煮。此外，雞蛋冷藏時應將尖端朝下擺放。

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關於生肉的處理，譚敦慈解釋，許多人習慣用滾水汆燙生肉，但這種做法反而會適得其反。由於蛋白質遇熱會凝固，直接將生肉放入滾水中，會導致表面快速熟化，反而將內部的血水鎖住。

正確的做法是將生肉放入冷水中，再慢慢加熱。在生肉處理過程中，譚敦慈也提醒要輕放生肉入鍋，避免產生水花。譚敦慈指出，根據國外研究，生肉沖洗或下鍋時濺起的水花，可能造成周遭環境遭受大腸桿菌污染。若要去除肉類腥味，她建議可以在烹調前，將肉類浸泡在加入檸檬汁和冰塊的冷水中約30分鐘，能有效去除腥味。

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