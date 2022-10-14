食物安全｜生熟食材處理5秘訣防染病毒細菌 肉類不宜自來水清洗?
撰文：Heho健康
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出門買菜帶回新鮮蔬果、肉品，卻不由得擔心在摘取、宰殺、運輸分裝直到送到手裡前，到底經過多少人的手，沾染多少肉眼看不見的病菌及灰塵。
要如何處理這些食材，才能使食用上更為安心呢？
5個小秘訣保食品安全（按圖👇👇👇）
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1. 處理食物前、後一定要洗手
- 注意個人衛生
- 處理生食前、後都要洗手
- 處理熟食前、後都要洗手
- 接觸過動物、或是動物產品，特別要注意用肥皂徹底洗手
- 上完廁所、吃飯前也要特別洗手
- 勤洗手比洗食物重要
2. 處理前，先用自來水清洗、搓洗食物
科學的做法是蔬菜水果要吃之前，請先用自來水清洗，這樣可以將附著在表面的病毒過濾掉80、90％。
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3. 生肉要放在容器裡清洗
美國農業部、英國衛生機構（NHS）建議，生肉不要在水龍頭下沖洗。
洗生肉的時候，最好把肉放在固定的容器裡面，比如放在一個專門用來洗肉的盆子裡，然後加水浸洗，這樣可以洗得乾淨一些，也能夠防止在沖水的過程中，把肉類上可能攜帶的病毒，或者其他致病菌濺到廚房其他食物、餐具上。
4. 生熟食分開處理
切生肉應有其專用的一塊砧板。一般而言，任何生熟食，砧板、刀具都應該分開使用，處理完用洗碗精和熱水徹底洗乾淨，然後用紙巾擦乾，不要用同一條抹布從頭擦到尾。
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5. 充分加熱食物
以適當高溫與時間把食物徹底烹煮加熱，可殺死大部分致病菌和病毒。而炒菜等溫度能達到100℃甚至更高，病毒能立即被殺死。把食物充分加熱、熟透再吃，可以有效地防止被感染。蔬菜盡量避免生吃，無法熟食的水果，則可清洗後削皮，減少直接接觸表面病菌的問題。
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