食辣冷知識｜無辣不歡易變肥？研究揭辛辣料理肉類易吃得比蔬菜多

天氣轉冷，吃麻辣鍋的意願更會大幅提升，不過營養師提醒，有研究發現吃辛辣食物雖可降低高血壓風險，不過會增加體重與肥胖風險。



台灣營養師嫚嫚在Facebook分享，一項收集超過18萬人的薈萃分析研究發現，吃辛辣食物可助於降低高血壓的風險，然而卻會增加過重、肥胖和LDLC（低密度脂蛋白膽固醇）升高的風險。研究推測主要原因為：辛辣料理肉類容易吃得比蔬菜多、辣油增加熱量攝取、吃辣增加對甜食的渴望。

吃辣迷思及好處（按圖👇👇👇）

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另其他研究發現，每天吃辣椒超過50g的人，熱量攝取高於不吃辣椒的人。在另一項收集超過50萬人的流行病學研究也發現，辛辣食物吃得愈多與體脂及腰圍增加都有關聯性。

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台灣嫚嫚營養師提醒，因辛辣食物通常是重口味與高熱量，因此吃多確實易影響體重，建議想要控制體重的民眾，可以先避免「重口味」和「辛辣食物」，較能助於成功控制體重。

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