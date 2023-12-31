健康飲食｜少吃加工肉類改吃這類食物　罹患糖尿病風險降低近22%

最近有1項新研究發現，以植物性食物代替加工肉品，可以降低罹患糖尿病和心臟病的風險。



而這項新研究發表在《BMC Medicine》期刊上，並建議民眾日常飲食應以植物性食物，例如豆類、堅果、全穀類、水果和蔬菜等，取代加工肉品、禽肉、魚類、雞蛋和乳製品，才能改善心臟健康，降低總死亡率。

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少吃加工肉品！改食用這類食物有助降低2疾病發生

所謂的加工肉品是指經鹽漬、發酵、燻制或其他提味處理的肉，如火腿、香腸和牛肉乾等，若是長期食用加工肉品，會對健康造成負面影響，更會提高罹患心血管疾病的風險。

德國研究人員在分析了37項已發表的研究後，得出了以下的結論，每天將50克加工肉品，替換為28到50克堅果時，可使心臟病的總發病率降低了27%；將加工肉品替換為同等量的豆類，則可使心臟病發病率降低23%；將50克加工肉品替換為10到28克堅果，罹患糖尿病風險則降低了22%。

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為何吃植物性食物對健康有益？ 研究人員揭露其中原因

該研究作者Sabrina Schlesinger博士表示，這些證據突顯了從動物性飲食，包括紅肉和加工肉、雞蛋、乳製品、家禽和牛油，轉向堅果、豆類、全穀類食物和橄欖油等植物性食物的潛在益處。

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雖然研究人員尚未分析，改以食用植物性食物所帶來的健康益處背後的原因，但有1種合理的解釋可能是，與植物性食物相比，加工肉品的成分含有飽和脂肪酸，以及與心血管疾病、糖尿病有關的高鈉、硝酸鹽和亞硝酸鹽等物質，而植物性食物則含有與減少身體出現發炎反應有關的纖維、維他命、礦物質、抗氧化劑和植物化學物質。

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【本文獲「NOW健康」授權轉載。】

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