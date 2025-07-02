McGriddles邊款最肥勁過巨無霸 1個熱量=2碗飯？麥當勞10早餐比較

McGriddles楓糖班戟豬柳蛋漢堡又回歸了！這次還帶來兩款新品，一推出便有不少人迫不及待要買來試試。但原來一個McGriddles熱量相等於兩碗飯，甚至超出巨無霸！各款McGriddles之中，哪個熱量最高？各款麥當勞早餐的營養成分又有什麽分別？



McGriddles楓糖班戟豬柳蛋漢堡在6月30日回歸。（麥當勞官網圖片）

超人氣的McGriddles楓糖班戟豬柳蛋漢堡已於6月30日回歸！這次還增添了兩款新品，包括來自日本的麥當勞楓糖班戟煙肉蛋漢堡，及啟發自加拿大麥當勞的楓糖班戟脆雞漢堡，加上經典的楓糖班戟豬柳蛋漢堡，和楓糖班戟豬柳漢堡，共推出了四款McGriddles。

我們參考了加拿大麥當勞的官方營養資料，假設份量沒有太大差異，以下是四款McGriddles的參考營養價值。

4款McGriddles營養成分（每食用份量，熱量高至低排列）

楓糖班戟豬柳蛋漢堡

熱量：520千卡

碳水化合物：45克

總脂肪：29克

蛋白質：20克

糖：15克

鈉：1360毫克



楓糖班戟豬柳漢堡

熱量：450千卡

碳水化合物：45克

總脂肪：24克

蛋白質：14克

糖：15克

鈉：1310毫克



楓糖班戟脆雞漢堡

熱量：420千卡

碳水化合物：50克

總脂肪：18克

蛋白質：15克

糖：14克

鈉：1220毫克



楓糖班戟煙肉蛋漢堡

熱量：400千卡

碳水化合物：43克

總脂肪：18克

蛋白質：16克

糖：15克

鈉：1170毫克



楓糖班戟豬柳蛋漢堡的熱量和脂肪含量也較高。（麥當勞官網圖片）

楓糖班戟豬柳蛋漢堡熱量最高

在四款McGriddles之中，楓糖班戟豬柳蛋漢堡的熱量最高。根據食安中心的資料，一碗200克的白飯熱量是260千卡，楓糖班戟豬柳蛋漢堡的熱量等於兩碗白飯，甚至超出巨無霸（熱量496千卡）！而熱量最低的是楓糖班戟煙肉蛋漢堡。

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楓糖班戟豬柳蛋漢堡含6茶匙油

楓糖班戟豬柳蛋漢堡的脂肪含量最高，一個含29克脂肪，相當於6茶匙油！新品楓糖班戟煙肉蛋漢堡和楓糖班戟脆雞漢堡的脂肪含量也不低，幾乎等於4茶匙油。

世界衞生組織（WHO）及聯合國糧食及農業組織（FAO）建議，健康人士的脂肪攝取量應是每日總熱量攝取的15%至30%。假設一天攝取2000卡路里，膳食脂肪攝取量應限制在66克以下。食用一個楓糖班戟豬柳蛋漢堡已幾乎達到一日脂肪攝取量的一半。

McGriddles糖分含量達巨無霸2倍

楓糖班戟比一般漢堡包皮熱量高，糖分含量也更高。楓糖班戟的成分包括水、強化麵粉、糖類（白砂糖、葡萄糖、紅糖）、棕櫚油、膨鬆劑、大豆油、米粉、乳清粉、食用鹽、天然香料、改性木薯澱粉、酪乳粉、焦糖色、大豆卵磷脂、玉米油。

4款漢堡的糖分含量約15克，達巨無霸（糖分含量7.2克）的2倍。世界衞生組織建議健康人士每日糖分的攝取量為每日所需能量的10%或以下。若以每天消耗2,000卡路里的成年人作計算，每日糖分攝取量不宜超過50克。

健康食用建議

1.搭配低卡飲品

McGriddles的熱量較高，如搭配熱量高的飲品，例如熱量107千卡的可樂和熱量94千卡的熱奶茶，整體熱量攝取有機會超標。食用McGriddles時，建議搭配熱量較低的飲品，例如熱量只有約10千卡的熱檸檬水和熱檸檬茶。

搭配低卡飲品可降低熱量攝取。（麥當勞官網圖片）

2.低卡早餐配搭

經常食用McGriddles可能會攝取過多熱量，引致肥胖，可以選擇較低卡的早餐配搭，例如魚柳包或板燒雞腿扭扭粉 （清雞湯味），搭配薯餅和熱檸檬茶。

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6款麥當勞早餐營養成分（每食用份量，熱量高至低排列）

+ 2

珍寶套餐：2塊熱香餅、豬柳漢堡、鬆餅、薯餅、炒蛋

熱量：813千卡

碳水化合物：74克

蛋白質：28.9克

總脂肪：44克

糖：11.5克

鈉：1438毫克



熱香餅精選套餐：3塊熱香餅、豬柳漢堡、薯餅

熱量：637千卡

碳水化合物：66.3克

蛋白質：15.5克

總脂肪：34.2克

糖：13.2克

鈉：1193毫克



精選早晨套餐：豬柳漢堡、鬆餅、薯餅、炒蛋

熱量：597千卡

碳水化合物：38.2克

總脂肪：38.5克

蛋白質：23.3克

糖：3.1克

鈉：1063毫克



豬柳蛋扭扭粉 (清雞湯味)：

熱量：452千卡

碳水化合物：41.8克

蛋白質：20.5克

總脂肪：22.9克

糖：4.9克

鈉：1714毫克



火腿扒蛋扭扭粉（清雞湯味）：

熱量：435千卡

碳水化合物：41.5克

蛋白質：19.6克

總脂肪：21.4克

糖：5.1克

鈉：1672毫克



板燒雞腿扭扭粉（清雞湯味）：

熱量：335千卡

碳水化合物：43.1克

蛋白質：25.5克

總脂肪：7.2克

糖：4.9克

鈉：1862毫克



珍寶套餐的熱量最高，而板燒雞腿扭扭粉（清雞湯味）的熱量最低。一份珍寶套餐的熱量等於3碗飯！食用麥當勞早餐時要根據自己當日的卡路里消耗謹慎選擇，避免熱量超標，對身體造成負擔。

資料來源：https://www.mcdonalds.com/ca/en-ca/about-our-food/nutrition-calculator.html