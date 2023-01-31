麥當勞薯條｜瑞典官方教完美打包方法　前M記員工分享2招長保香脆

麥當勞薯條，外脆內軟，一大包薯條如果吃剩丟掉就太浪費。近日，瑞典麥當勞官網在TikTok分享「薯條打包」的絕技，打包後還直接放入手袋，方法十分穩陣，至今已吸引近370萬人觀看。



麥當勞一大包薯條如果吃剩了，你會如何處置？（Unsplash）

瑞典麥當勞官網分享 薯條盒摺三下成最佳外賣盒

將薯條盒摺三折便成了一個密封盒，本來神秘的摺法現在已被瑞典麥當勞在網絡上公開與眾分享。第一步，將盒子兩邊的尖端向內摺。第二步，將開口處壓平。最後一步，將盒子高的一邊向內摺出一個蓋子形狀，壓平完成。

瑞典麥當勞官網分享將薯條盒摺成外賣盒。（瑞典麥當勞TikTok截圖）

不過，網友們認為，這樣的薯條盒裡面不能裝太多，大約吃到剩下一半左右，才適用這樣的外帶方法而不會將薯條壓爛。影片至今，在TikTok上已極速累積近370萬人讚好。

影片至今已極速累積近370萬人讚好。（瑞典麥當勞TikTok截圖）

網民對此紛紛議論︰「每次薯條超大盒真的都吃不完」、「發夢都無想到薯條盒還有這樣的用法」、「麥當勞的外盒設計真的聰明」、「太驚人了！瞬間也不需要紙袋」、「好方便，這樣就不用硬要把薯條吃完」、「為什麼不早說」、「居然有這種妙招」、「喜歡吃凍薯條，尤其是不加鹽的時候」。也有人表示麥當勞的薯條若吃剩了就不會再吃︰「如果剛做的時候都吃不下，你覺得2小時後還會吃嗎？」

摺好打包後直接放入手袋。（瑞典麥當勞TikTok截圖）

保持薯條有剛炸好的香脆 瞓低勿封袋

不過，有薯條盒裝起吃剩的薯條，可能最終亦難逃變腍的命運，誠如上面一名網民表示「2小時後的薯條還會吃嗎？」要保持薯條有剛炸好般的酥脆口感，即使變冷了仍然不會「走味」，《每日郵報》曾報導一位前麥當勞員工Bruno Bouchet揭示的生活秘訣，防止脆薯條變濕。

Bouchet指出「封袋」是最錯的方法，以為這樣可保持熱度？其實卻將熱的水蒸氣困在紙袋內，薯條很快變濕。正確的做法要打開紙袋散熱，讓水蒸氣散走。其次，要將薯條「瞓低」放在紙袋內，將漢堡包壓在上方保溫。如此一來，熱度會從一側散出，減慢薯條降溫的速度。不建議將薯條垂直放置，否則熱度會在上端快速散掉。

自製集油盒炸薯條 氣炸薯條更簡單

麥當勞薯條自有箇中魅力，但薯條終究是即炸即食，皮酥脆、薯肉軟，熱騰騰最討人歡心。在家開油鍋確實有些麻煩，自摺一個「集油盒」炸少量可能又未夠喉。集油盒是什麼？其實是用烘焙紙摺成簡單的盒子，放入耐熱的平底鍋，再倒入油，油燒熱後便可以開始「炸」。

用烘焙紙摺成簡單的盒子步驟如下：

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開大火燒熱食用油，油溫徐徐上升。（尹嘉蔚攝）

另外，用氣炸鍋也就更方便。氣炸鍋雖不是新鮮事，但炸急凍薯條的效果著實不錯，建議不要將薯條解凍，冷冰冰的放入氣炸鍋氣炸，酥脆感最佳。相關食譜︰【氣炸鍋食譜】黑松露薯條只需15分鐘 松露沙律醬自調超簡單

黑松露薯條食譜

參考資料︰每日郵報