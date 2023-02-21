胰臟癌︱大便沖不乾淨因慢性發炎　遠離胰臟癌先要改掉這個習慣！

大便沖不乾淨，竟然也隱藏健康危機？



台灣有位40多歲男性發現自己上完廁所，大便經常沖不下去，原本他還不以為意，直到後來情況越發嚴重，他才注意到身體異常而就醫，結果檢查竟是慢性胰臟發炎惹禍，醫師表示，胰臟慢性發炎若置之不理，會增加罹患胰臟癌機率。

胰臟癌為什麽難發現？（按圖看清👇👇👇）

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台灣敏盛綜合醫院微創手術中心執行長陳榮堅表示，曾收治一位40多歲男性患者，平時交友廣闊也經常聚餐。有一次和朋友聚餐上完廁所後，大便沖水沖了兩次都下不去，酒酣耳熱之際未加以理會，直接走出來。結果下一位使用廁所的友人一出來直接虧他「你很不衛生耶，上廁所沒沖乾淨我還幫你沖，但為什麼你的大便都沖不下去？」

慢性胰臟發炎會有脂肪便現象

後來患者求診時主訴，大便沖不乾淨的情況愈來愈嚴重，有時甚至需要沖水4、5次才能沖乾淨，他因此注意到身體的異常而就醫，才發現可能是因為平常酒精攝取較多，導致胰臟慢性發炎，出現脂肪便現象，大便常浮在水面不容易沖乾淨。由於病人本身有胰臟癌家族史，現在又有胰臟慢性發炎，若再置之不理，很有可能會增加罹患胰臟癌的機率，病人才因此嚇得趕緊戒酒。

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腸子反覆發炎 大便會不容易沖乾淨

只是，沒想到過了4、5年，病人又再度出現脂肪便而求診！陳榮堅說明，病人很擔心自己罹患胰臟癌，所幸經過相關檢查，一切正常，詳細了解後才知道原來他換了工作，工作太過忙碌，餐點常放到隔餐才吃，導致常腸胃炎。當腸子反覆發炎，腸黏膜沒辦法很好吸收脂肪時，也會發生大便浮在水上，不容易被沖下去的情況。

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