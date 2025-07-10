拼多多網購｜買西瓜要付清潔費？¥38兩盒生蠔好新鮮？網購食材4招

內地網購平台「拼多多」以一件都包郵到港，成功搶客，但近日宣布與順豐「分手」終止合約，令自提點塞爆貨物，買了新鮮食物怎麼辦？有網民分享，在拼多多買了生果，被要求即時提取，否則可能要付清潔費！也有網民以¥38買了兩盒生蠔盛讚好新鮮！有人甚至網購魚生、奶製品等。其實物流需要幾天時間，這些食品真能保持新鮮、安全食用？購買時需注意什麼？



拼多多網購｜買生果要付清潔費？

日前一名網民在Facebook群組「拼多多開心share分享群」上分享，他在内地網購平台拼多多上購買了橙和西瓜，貨品已經到達自提站，但他未能盡快提取，職員擔心水果會腐爛漏水，要求該網民即時提取，否則可能要收取清潔費。新鮮食品運到香港，儲存在自提站内，環境悶熱，如不能及時領取，很可能會變壞。

另一名網民也在群組上分享，他在拼多多上買生蠔，售價¥38兩盒，並附有發泡膠保溫袋，新鮮好吃。不少網民感到震驚，稱樓主是「勇士」，貼文在1天内已有超過1000條留言，亦有網民質疑造假。

網民分享他在拼多多購買生蠔。（圖片來源：Facebook群組「拼多多 開心share分享群」）

網民表達了對食用安全的强烈質疑，紛紛留言「恐怖」、「食完提早退休」、「拼命痾」等，生蠔需要冷凍保存，在運輸過程中很可能已經變質，吃下去只怕會肚痛腹瀉，甚至食物中毒。

拼多多網購｜生蠔易致食物中毒

網購生蠔，難以確認其飼養水域和處理過程是否潔淨衛生。食物安全中心指出，蠔生長於受污染的水域，容易受到海水中的細菌和病毒污染，有機會含有諾如病毒、副溶血性弧菌等，難以通過清洗去除，進食後可能引致嘔吐、腹瀉、發燒和頭痛等食物中毒症狀，因此食用生蠔或未經徹底煮熟的雙貝類海產，風險都比較高。

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拼多多網購｜冷凍食物奶製品 食安存疑

除了生蠔，拼多多還售賣不少冷凍食品，例如急凍魚生、奶製品等，售價一般較低。商家聲稱食材新鮮，附有冰袋和乾冰，甚至還會有錫紙袋和保溫箱，運輸全程都會保持冷凍，一些商家也保證省内運輸可次日到達。但這些食品真的安全嗎？

網購冷藏魚片，一般有真空包裝，售價由約￥20到過百元不等。

需要冷凍的奶製品，價錢一般在￥20左右，奶製品較容易變壞。

拼多多上的冰凍奶製品。（圖片來源：拼多多）

冷凍包點，不少有肉餡，平均1個不到￥1。

冷凍鵝肝製品，價錢一般在￥20到￥40左右，未熟的鵝肝有較高的細菌感染風險。

網購冷凍食品風險 | 運輸過程難以保持冷凍

發貨到收貨之間需要幾天的運輸時間，若運輸到香港，一般需要2-3天，有時候甚至更久，難以保持冷凍狀態。拼多多的不少顧客也在留言區表示，收到食品的時候冰袋已經融化，食品也不冰凍了。

冷凍食品應長期保持冷凍狀態。（unsplash）

根據食物安全中心的指引，冷凍食物應保持在攝氏4度或以下，需要冷藏的食物例如肉類、海鮮、乳製品等應儲存在攝氏零下18度或以下，以防病原體滋生，冷藏溫度可以抑制酶及微生物的活性。在攝氏4-60度的環境下，細菌容易滋生，冷凍食物不應在這個溫度放置超過4小時。

網購食品在運輸的過程中需要經過不同倉庫，如沒有設冷凍設備的專用車輛，容易受到環境溫度影響，特別是在炎熱的天氣之下，保溫袋難以把冷藏食物保持在攝氏零下的低溫。

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網購冷凍食品風險｜不明成分及來源

網購食品大部分沒有列出成分，也沒有提供生產日期、生產廠家信息和質量合格證，難以確認是否符合食物安全標準。食物環境衛生署的資料顯示，在香港出售的進口食品，需要持有出口國主管機構簽發的有效官方衞生證明書，由持牌食物製造廠或其他認可來源供應，因此在本地超市購買食材，可能比網購食材更加安全。

在本地超市購買食材，可能比網購食材更安全。（資料圖片）

網購食品4大貼士

1.查看評價及真實圖片

網購食品時建議選擇大型的商家，確認商家擁有食品經營許可證等相關執照，並能提供生產廠家信息，也要查看商家評價，留意其他消費者的留言和真實圖片，確認食品新鮮度。

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2.閲讀商品資訊

網購食品時應選擇有標明成分、生產日期及保存期限的食品，仔細閱讀營養標籤，選擇含有較少防腐劑和色素等添加物，營養價值較高的食品。

3.選擇冷鏈物流

如要購買冷凍食品，應選擇有標明冷鏈物流的商家。完整的冷鏈是指冷藏生產、儲存和配送，在整個物流過程中，相關的冷藏設備能維持食品在一定的低溫範圍，確保品質。食品會儲存在低溫的倉庫環境中，經由冷藏櫃、冷藏貨車等運輸。

4.檢查包裝及溫度

買回來以後也要檢查食品包裝是否密封，並確認食品是否仍然冰凍，如包裝有破損或溫度不夠低，便不應食用。

資料來源：Facebook群組「拼多多 開心share 分享群」