冷凍蝦解凍方法丨網民簡單1招 肉質不變鮮美彈牙　網友：知得太晚

吃蝦好處多，蝦肉抗氧化能力非常強，還富含滿滿的蛋白質。蝦彈牙扎實又美味，尤其是肥美的泰國蝦，無論是川燙，還是做成胡椒蝦都好吃。不過，好的蝦多半都不便宜，該如何料理才不會浪費食材呢？



台灣一名女網友在網路上分享，冷凍過的蝦肉容易吃起來粉粉的口感不佳，為了解決這個問題，她在煮蝦前多做了「1個步驟」讓蝦肉味道十分好吃。

醉蝦和啤酒蝦做法（按圖看清👇👇👇）

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台灣一名女網友在Facebook「家常菜」上分享，家裡的蝦幾乎都是先生朋友現釣送的，多到冷凍庫塞好幾包，還分給親友幫忙吃。以前曾苦惱於冷凍過的蝦肉就容易吃起來粉粉的口感不佳，於是她發現一個讓蝦肉Q彈的方法，那就是不管是大火翻炒還是川燙蝦肉從冷凍拿出來都「不要退冰」。在爆香時「將泰國蝦從冷凍取出，放在水龍頭下沖水、撥開、洗淨即可下鍋」，另一個做法則用在川燙蝦時，「水快滾時再將蝦取出沖水、撥開、洗淨下鍋」。

不少網友看到這個妙招後留言：

「真的不要退冰，肉質不變」、

「蝦類都不能退冰。水沖開就下鍋料理～我們家也是超愛吃蝦的」、

「蝦退冰法則：流動水」、

「什麼蝦都一樣不用退冰要煮的時候流動水沖」、

「謝謝你的經驗分享，很實用！」、

「真的？可惜太慢知道了」、

「原來如此，現在知道也不晚，冰箱裏有一包可以來試煮看看」。



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留言區中也有許多網友很擔心腸泥的問題，不少內行網友解答，可以再放冷凍前就先去除，或從冷凍取出沖水時邊沖邊處理。

【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：冷凍蝦子千萬別放在冷藏、室溫中解凍！達人教正確退冰方法，肉質Q彈又鮮美】

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