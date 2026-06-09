電器耗電｜專家揭4電器不截電源易短路著火！4款勿拔插頭更省電

電器耗電｜你用完廚房電器會順手拔插頭嗎？專家點名，以下4種常用電器，不拔電源，不止會耗電，還可能引發火災，包括氣炸鍋、焗爐等，又傷荷包又傷身。不過，有些電器頻繁拔插頭反而更耗電。究竟哪些電器該拔？哪些不該拔？



電器耗電｜專家指：4種電器不拔插頭易著火

現代好多電器即使不用，內部易有許多組件依然在默默運作。據美國網站《marthastewart》引述的專業電工Mark Halberg、史蒂夫克萊門特，2位專家的意見指出，有些電器用完不拔插頭會浪費電力，甚至會有火災風險。

1. 麵包焗爐 麵包碎屑惹火

烤麵包機（麵包焗爐）長期插電會有火災風險。Mister Sparky解釋，這種小家電加熱很快，內部線圈和麵包屑距離極近，如果不定期清理，堆積的碎屑就很容易被點燃。另外，電器老化後，定時器或溫控器容易故障，會導致機器停不下來、持續加熱，極其危險。

烤麵包機加熱很快，內部線圈和麵包屑距離極近，如果不定期清理，堆積的碎屑就很容易被點燃。（magnific）

2. 咖啡機 長期插電加速機器老化

有些人早上習慣用咖啡機煮咖啡，健康又方便。Mister Sparky建議，早上煮完咖啡後最好拔掉插頭。因為現在的咖啡機多配備定時、自動研磨等功能，意味著即使關了機都會耗電。更重要的是，長期插電會加速機器老化，萬一發生故障，可能會引發連鎖反應，令插座燒焦，甚至損壞旁邊的電器。

咖啡機只要一直通電就很耗電。（magnific）

3. 氣炸鍋 易電壓過載致短路

氣炸鍋運作時的高溫容易讓零件老化，加上內部常有食物殘渣，一旦電壓過載就可能起火。若一直通電，發生故障時，可能會短路。

氣炸鍋運作時的高溫容易讓零件老化，加上內部常有食物殘渣，一旦電壓過載就可能起火。（AI生成圖片）

4. 小型焗爐 易燒焦插座

很多人家中空間較小，買大焗爐無位置擺放，所以會傾向選擇小型的焗爐。電氣專家史蒂夫‧克萊門特指出，焗爐用久了，內部的線路和加熱元件會老化磨損。萬一零件損壞，而焗爐在通電中，可能會令插座熔化。所以為了安全起見，不用焗爐或長時間出門前，最好拔掉插頭。

烤箱線路老化後，若在通電時損壞，可能會熔化插座。（magnific）

電器耗電｜4種電器勿拔插頭

1. 雪櫃

雪櫃一旦斷電，內部溫度會迅速升高，導致食物腐爛和滋生細菌。此外，重新插電後，須加倍運作才能恢復低溫，不僅更耗電，浪費電費，還會損傷雪櫃。

雪櫃斷電會令溫度飆升、食物腐爛；重新插電更會加倍耗電並損害機器。（pexels）

2. 微波爐

微波爐的待機耗電量極低，頻繁拔掉插頭不僅麻煩（尤其嵌入式微波爐），還會磨損插座和損壞微波爐。

微波爐的待機耗電量極低，頻繁拔掉插頭不僅麻煩（尤其嵌入式微波爐），還會磨損插座和損壞微波爐。（AI圖片）

3. 熱水器

熱水器亦是需要持續插電的大型電器。若想隨時有熱水用，頻繁拔插頭既不方便也不實際。此外，經常斷電會導致水溫不穩定，縮短電器壽命。

熱水器亦是需要持續插電的大型電器。（AI生成圖片）

4. 洗衣機\烘乾機

洗衣機和烘乾機，功率較大，經常插拔既麻煩又容易磨損插座。另外，有些洗衣機內部有異常診斷系統，專門記錄使用狀況和故障，一旦斷電，這些系統資料就會全部消失。

洗衣機和烘乾機，功率較大，經常插拔既麻煩又容易磨損插座。（AI生成圖像）

參考資料：《marthastewart》