電熱水壺清洗｜水垢耗電難清洗！增腎石風險？專家教4步輕鬆除垢

電熱水壺清洗｜電熱水壺用久了，底部總會浮現一層白白的水垢，很多人會擔心影響健康。偏偏水垢清了又長，用力刷還會刮花底部。不如試試，專家教的4步天然清潔法，簡單有效，免大力刷洗，不傷底部。



電熱水壺用久了，底部總會浮現一層白白的水垢，擔心影響健康。（AI生成圖片）

電熱水壺水垢是如何形成？

水有硬軟之分，而電熱水壺之所以有水垢，是因為水質較硬。我們平時生活飲用的水，大多源自地下水、地表水以及降水（即雨、雪等）。這些水中富含鈣、鎂離子，經過加熱後（尤其超過60℃）就會轉化為不溶於水的碳酸鈣、碳酸鎂。如果沒有及時清理，隨著燒水次數增加、時間變長，這些物質就會堆積成白色的結晶，附著在壺底上。

水有硬軟之分，而電熱水壺之所以有水垢，是因為水質較硬。（magnific）

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硬水降心血管死亡風險41% 水垢助長腎結石？

水垢雖然看著礙眼，但其實不必太擔心。其主要成分是碳酸鈣和碳酸鎂，而鈣同鎂本身就是人體所需的營養素。此外，據世界衛生組織（WHO）的最新的《飲用水水質準則》中指出，只要水質符合國家標準，水垢是無害的。相反地，有研究指出，常飲用硬水的人，其心血管疾病死亡率比軟水地區的人降低了約41%。

另外，很多人擔心的水垢會長腎結石，這個說法亦是錯誤的。水垢中的鈣、鎂離子含量有限，遠不足以形成結石。進入人體後，通常會被胃酸溶解或隨糞便排出。而腎結石一般由飲水不足、高鈉飲食等引起，大多屬於草酸鈣結石、尿酸結石，與水垢並無直接關聯。

專家教4步清潔水垢，免大力擦洗。（陳映如-Sona Queen的生活筆記本@Facebook）

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電熱水壺清洗｜專家教4步清潔 免大力擦洗

雖然水垢並無大害，但會加重腸胃負擔。最麻煩的是水垢的導熱性極差，會導致電熱水壺為了燒開水而超負荷運轉，增加電費支出。並且一旦形成便很難去除，長久下來不僅傷電器，更傷荷包。家事達人陳映如在其Facebook分享了1個極簡單的清洗法，只需4步便可。

1. 檸檬酸加水：按每1公升冷水，加入1大匙檸檬酸，加至滿水位。



2. 煮滾浸泡：將水煮滾後，熄掣，靜置浸泡約1至2小時可有效溶解水垢。



3. 再次加熱：把水倒掉後，重新加入清水再煮滾。



4. 倒水完工：最後將水倒掉即搞掂。



家事達人陳映如。（陳映如@Facebook）

陳映如素有「生活魔法家」之稱，致力於研究高效、省錢的快速收納技巧。她希望透過最簡單的方法與隨手可得的素材，幫助每個人輕鬆解決居家煩惱。更有《十分鐘懶人快速收納365》、《超市魔法家》等多本著作。



參考資料：《人民日報》