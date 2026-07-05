麵包放雪櫃或冰格？山崎麵包教3步正確保存　防硬失風味2類包不宜

現代人習慣以麵包作為每日的早餐，然而麵包的保存期限短卻令人苦惱，而多數人習慣將剩餘的麵包放入冰箱（雪櫃）中冷藏。



根據日媒《grapee》報導，日本烘焙龍頭、山崎麵包製麵株式會社（Yamazaki）特別在官方網站指出，冷藏後的麵包反而會影響口感，而將麵包依食用需求切片分狀後，放入冷藏保存才是維持麵包品質的最佳方法。

避開「冷藏」保存

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山崎麵包在網站上明確說明：「請盡可能避免將麵包放入冰箱冷藏。」山崎麵包強調，雖然麵包包裝袋上都會標示正確的存放方式，多數人也了解要避開陽光直射、高溫或潮濕的環境，但常有人誤以為「乾脆丟進冰箱冷藏應該能放更久吧？」，然而這是一項錯誤的觀念。

山崎麵包解釋，麵包麵團中所含的澱粉，在0°C到4°C的溫度區間內最容易硬化，將會導致口感變得乾澀、風味流失最快。因此，並不建議將麵包存放在冰箱冷藏室。山崎麵包補充，大多數食品在低溫環境下保存確實能放比較久，但麵包卻是例外，不過某些特定種類的麵包（例如含有生菜、水果或鮮奶油的調理麵包）若包裝上有特別註明需冷藏，則請務必遵循指示存放。

若無法馬上吃完的麵包 請選擇「冷凍」保存

多數人在買了一整條吐司（多士）後，很難在一到兩天內吃完時，選擇「冷凍」而非「冷藏」才是最佳解方。山崎麵包表示，因為冷凍庫的溫度極低，反而能將澱粉老化的影響降到最低。

冷凍保存的步驟

1. 分裝

依需求切片，分成每餐食用的份量。

2. 密封

用保鮮膜將每一份仔細包裹，避免接觸空氣。

3. 入庫

直接送進冷凍庫。

山崎麵包建議，吐司或餐包（Roll Bread）都很適合這種保存方式。反之，若是內餡含有生蔬菜、水果或大塊馬鈴薯的麵包則不適合冷凍。

怎麼吃最美味？

山崎麵包說，要食用麵包時，不需要退冰，直接將凍著的麵包放入烤箱加熱即可。透過這種方法可以使麵包維持約7至10天的美味期限。山崎麵包最後補充，吐司、可頌這類麵包基本上建議在常溫下保存；若需要長時間存放，請務必跳過「冷藏」直接「冷凍」。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：麵包吃不完別直接放冰箱！日本專家曝正確保存方式，加熱「外酥內Q」和現烤一樣好吃】

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