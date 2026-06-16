端午節糉蒸幾耐？烚糉／蒸糉／微波爐叮 時間+火力3大翻熱糭貼士
撰文：鄒家鳳
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端午節糉子2026｜端午糉（英文：Zongzi或Sticky rice dumpling）應節少不了，無論親手包、店舖買或是朋友送贈，進食前都要事先翻熱。雖然糉子內的餡料糯米都已煮熟，但經過冷藏還是硬綁綁、凍冰冰，處理不好，外面熱得燙嘴，內裡卻仍是冰凍，多美味的糉子都變得倒胃。以下記者實試了三大翻熱糉子的方法，時間、火候足以影響它的美味程度。
一隻糭，無論材料多豐富、調味多好，若翻熱時間和火候不對，會很影響它的味道和口感。其實，鹹糭（如鹹肉糭）、甜糭（如梘水糭）、裹蒸糭的蒸、烚、叮的時間也不同，也不能貪方便，一鑊過。
1.烚糉 最快10分鐘
煲滾一鍋水，放入糭隻在水中，時間可較蒸的時間短一點，一般如鹹肉糭或火腩糭，需以大火烚約20分鐘，䶨水糭則蒸約10分鐘，裹蒸糭30-40分鐘。
由於烚糭把糭隻全浸在滾水中烚，故翻熱時間會較快，適合較大隻的裹蒸糭。相反，因䶨水糭這類甜糭較細，翻熱的時間毋須太長。
2.蒸糉 鹹甜糉時間不同
煲滾一鍋水，放入糭隻隔水蒸。一般如鹹肉糭或火腩糭，需以大火蒸約30分鐘，䶨水糭則蒸約20分鐘，裹蒸糭約40-50分鐘。
蒸糭較烚糭時間長一點，但蒸好後糭隻較乾身，若紮得不夠實的也不會有水滲進糭隻，影響口感。
3.叮糉（微波爐翻熱）加張廚房紙
把2-3張廚房紙弄濕，包裹糭隻，放入微波爐，以大火叮5分鐘即可。裹蒸糭約7-8分鐘，䶨水糭3-5分鐘。
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