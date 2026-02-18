不鏽鋼鍋含鉛？醫警告5情況恐鉛中毒腸漏症！挑選2技巧＋使用禁忌

不鏽鋼鍋（鑊）一向被視為安全的鍋具，但醫師警告，若是挑錯款式恐含重金屬，例如使用回收廢鋼淬鍊、或接合處含鉛焊錫等5種狀況都會有中毒風險，使用鍋子時也要嚴格避免2大行為，包括長時間接觸「酸性物質」（如醋、檸檬）並處於高溫狀態；或使用鋼刷清洗，破壞表面的鈍化層，都可能導致鎳溶出，進一步造成接觸性皮膚炎、免疫疾病、腸漏症。



台灣神經內科醫師林邵臻在Facebook專頁分享，大家需建立正確觀念：不鏽鋼≠不生鏽≠完全安全，其安全性完全取決於「合金比例」與「使用環境」。標準合格的不鏽鋼「理論上不應含鉛」，但在現實世界裡，確實存在「因製程、焊接、回收料、表面處理或使用情境」而導致不鏽鋼容器成為慢性鉛暴露來源的可能性。

林邵臻醫師提供5個「不鏽鋼×慢性鉛中毒」的真實機制

1. 使用「回收廢鋼」冶煉

這是最常見也最危險的來源，因鉛難以完全去除，且部分工廠不測鉛，尤以200系列或來源不明鍋具風險最高。

2. 焊接與鉚釘

把手焊點或底部接合處，若使用早期含鉛焊錫，該小段區域便會含鉛。

3. 「表面電鍍或拋光」殘留

低成本製程常有清洗不完全的問題，導致新鍋具「第一批使用」時鉛溶出量反而最高。

4. 長時間酸性高溫烹調

即使鉛含量極低，也會被慢慢釋放累積。慢性鉛中毒不是一次大量，而是天天微量。

5. 老舊或仿製的假冒產品

標榜304或316卻無檢驗報告，並非真的純淨。

除了挑選型號，不鏽鋼的保養更是關鍵。林邵臻醫師指出，即使是最佳等級的不鏽鋼容器，若使用不當，仍具健康風險。使用時應嚴格避免兩大行為：一是長時間接觸「酸性物質」（如醋、檸檬）並處於高溫狀態；二是使用鋼刷清洗，破壞表面的鈍化層。若長期錯誤使用，可能導致金屬「鎳溶出」，這不僅會引起接觸性皮膚炎與免疫系統活化，對於腸胃道慢性暴露者，更可能引發「腸漏症」。

林邵臻醫師提醒，在挑選不鏽鋼容器時，建議優先選擇具備「第三方檢驗報告」（如LFGB或NSF認證）的產品，並鎖定抗腐蝕能力較佳的「316型號」。此外，外觀構造也是關鍵，最好挑選「單體成型、無焊縫」的款式，就能大幅降低焊接處含鉛的風險，為自己與家人的健康多設一道防線。

菜瓜布「綠色面」含金鋼砂 網：長期刷恐刮壞餐具

