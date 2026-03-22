易潔鍋／防油紙袋／牛肉含1化學物　恐傷免疫力不孕3危害+預防4招

當我們聞著防油紙袋裏飄出的炸雞香、外帶紙盒裏裝著每日的晚餐或享受不沾鍋煎出的完美荷包蛋時，可能沒注意到，一種被科學界稱為「永久化學物質」的PFAS（全氟及多氟烷基物質），正悄悄潛入我們的日常生活中。



為什麼我們該警覺？「永久性」的代價

PFAS是一類由數千種合成化學物質組成的家族，因為結構異常穩定，在自然界與人體中幾乎無法被分解。監察院最近發出糾正警告，指出台灣人已暴露在PFAS的危害中。

最令人憂心的是，台灣食藥署112年委外研究針對台灣人攝食12大類食品進行調查，推估台灣內0至3歲男性平均每日每公斤暴露PFAS劑量為1.929奈克，高達歐洲安全標準的3倍以上，這意味著我們的下一代，從出生開始就在累積這些化學重擔。

永久化學物質PFAS日漸融入我們的生活，外賣盒、防油紙袋都有它的身影，這樣做可以有效避免接觸這一有毒物質👇👇👇

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這些物質藏在哪裏？

PFAS就像隱身術大師，藏在我們最習以為常的物品中：像是外食族的容器：為了不讓熱騰騰的油水滲透紙盒，麵包防油袋、紙餐盒、漢堡包裝紙通常會塗上一層PFAS。

另外，廚房的器具像是標榜「絕不沾黏」的鐵氟龍鍋具也是重點。雖然近年許多品牌號稱PFOA-free，但若鍋面受損，仍可能釋出其他PFAS替代物。

台灣食藥署抽驗也有發現，包括進口牛肉、雞肝，以及台灣人愛吃的虱目魚、白帶魚、透抽等水產品，甚至沙丁魚罐頭都曾檢出PFAS。這代表這些物質已透過水循環與生物鏈，回到了我們的餐盤上。

對健康的長遠影響有哪些?

PFAS不是急性劇毒，它更像是「慢性殺手」。科學家發現，長期微量攝取PFAS，可能導致：

1. 干擾荷爾蒙

造成生育功能下降、甲狀腺異常。

2. 免疫力殺手

抑制免疫系統，甚至降低疫苗在幼童身上的抗體反應。

3. 代謝與成長

影響幼兒生長發育、導致膽固醇異常。

身為消費者，我們能做什麼？

在法規完全到位前，我們可以透過「減法生活」來保護自己：

1. 少用防油紙

購買麵包或炸物後，儘速移至不鏽鋼或陶瓷容器，避免讓食物長時間與防油紙袋在高溫下接觸。

2. 鍋具大健檢

檢查家中的不沾鍋（易潔鑊），只要出現一條刮痕或塗層剝落，就該狠下心換掉；或改用更耐用的鐵鍋、不鏽鋼鍋。

3. 外帶新習慣

自備不鏽鋼餐盒或玻璃盒，雖然重了一點，卻是隔絕化學物質最有效的方法。

4. 均衡且多元

避免長期大量食用特定魚類或內臟類食物，降低從食物鏈攝入特定汙染物的風險。

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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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