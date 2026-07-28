蒸焗爐推介｜Panasonic德國寶7大人氣品牌　嵌入式/迷你/前置散熱

蒸焗爐推介｜香港家居廚房細細，開放式廚房甚至連門都沒有，放得下微波爐，就沒位安置氣炸鍋；買了氣炸鍋，焗爐又可以塞哪裡？一機多用的蒸焗爐成了近年的新寵，由幾千蚊的入門座枱款，到過萬元的嵌入式，選擇多多應該點揀？Panasonic、德國寶、Toshiba 7大人氣品牌各具什麼特色？



蒸焗爐功能多多，一機多用，成了不少家庭主婦或入廚初哥的新寵。（資料圖片）

蒸焗爐推介｜7大人氣蒸焗爐品牌

根據各大群組如連登、各大媽媽Group或裝修group的討論熱度，「01教煮」小編總結出以下7個品牌的蒸焗爐最受歡迎，比較它們的特色、價錢、方便度等。

蒸焗爐同樣有座枱式或嵌入式，切不同廚房的需要。（alex tyson＠unsplash）

蒸焗爐推介【1】Panasonic（樂聲）——內置77款食譜／7款清潔功能

蒸焗爐最多人提及的非Panasonic莫屬，皆因蒸焗爐系產品從20公升到31公升俱備，當中網民最常推介NU-SC280W蒸氣焗爐，主打純蒸氣120°C輸出快速蒸煮，與只需少量甚至無需食油的健康炸功能。它的水箱設計易拆易洗，非常方便，故障率亦低，新手入門最啱！

Panasonic_NU-SC280W蒸氣焗爐（31公升）（Panasonic官網）

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Panasonic樂聲蒸氣焗爐（NU-SC280W） 售價 HK$4,980 爐腔容量 31公升 烹調模式 低溫蒸、中溫蒸（原氣蒸）、快速蒸、健康炸、燉煮、烘焗及蒸氣烘焗 特色 內置77款預設食譜及7款清潔功能

蒸焗爐推介【2】Toshiba（東芝）—— 一機4用／6.45"繁體彩色屏幕

如果你的廚房連微波爐的位置都想慳，不妨考慮Toshiba。東芝近年的水波爐及微波蒸焗爐系列將不同功能融合。如JAPANDi系列，結合了微波、氣炸、純蒸與烤焗四大功能，一機四用。外型走日系簡約風，雙語觸控屏幕讓地獄廚神也能輕鬆按圖索驥。

Toshiba_MX2-STR25SC 4合1氣炸微波蒸焗爐（Toshiba官網）

Toshiba東芝4合1氣炸微波蒸焗爐（MX2-STR25SC） 售價 HK$5,180 爐腔容量 25公升 烹調模式 蒸、焗、氣炸、微波4大功能集於一身 特色 47個自動功能及食譜、JAPANDi系列日系簡約設計；配備6.45"繁體中文彩色屏幕；支援連接TSmartLife應用程式智能烹飪

蒸焗爐推介【3】German Pool（德國寶）——迷你極限／藏10大功能

針對真正極端狹小的廚房，德國寶的15公升迷你多功能蒸烤焗爐必定在代表之列。機身極細，卻具備了蒸、烤、慢煮、氣炸等10大功能。雖然容量小到只能勉強放進一隻極小的春雞，但對於獨居人士或無飯夫婦來說，這台機的CP超值。

德國寶迷你多功能蒸烤焗爐 SGV-1528K（德國寶官網）

German Pool德國寶迷你多功能蒸烤焗爐（SGV-1528K） 售價 HK$2,100（原價 HK$2,480） 爐腔容量 15公升 烹調模式 蒸烤焗、慢煮、氣炸、風乾等10大功能 特色 360°自動旋轉均勻加熱（無需手動翻面）、內置43款預設食譜、容量細卻備1,800W火力（控溫30-230℃）

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蒸焗爐推介【4】Whirlpool（惠而浦）——前置散熱／上下獨立控溫

惠而浦4S Maxi+氣炸蒸焗爐系列在討論區極受蝸居族歡迎，最重要是「前置排風」設計。市面許多座枱機，需預留極多頂部與兩側散熱空間，但惠而浦將熱氣向前排出，讓你可把它塞入層架中，加上其「上下獨立控溫」技術，烤肉外脆內嫩的效果，直逼專業級。

Whirlpool MWP269TMS_8-Ace 全能微波蒸焗爐（Whirlpool官網）

Whirlpool惠而浦8-Ace全能微波蒸焗爐（MWP269TMS） 售價 HK$6,190（原價HK$6,490） 爐腔容量 26公升（功率：2100瓦） 烹調模式 氣炸、快煮等8合1多功能 特色 「前置排風」散熱設計、上下獨立控溫，兼容微波爐安全配件

蒸焗爐推介【5】Sharp（聲寶）——纖巧容量大／3個自動清潔模式

Sharp的水波爐技術一直備受肯定。近年推出的纖巧型3合1蒸氣焗爐，外表纖瘦，巨無霸容量。機身刻意收窄，但爐腔闊約387毫米，易於擺放容量卻有25公升，足夠放入28厘米直徑圓鍋。

Sharp AX-1250R-B 3合1纖巧25升蒸氣焗爐（sharp官網）

Sharp 3合1纖巧25升蒸氣焗爐（AX-1250R-B ） 售價 HK$2,580（原價HK$3,180） 爐腔容量 25公升 烹調模式 純蒸、烤焗、微波、發酵、烤焗、微波 特色 3個自動清潔模式（清潔、除垢、除味）、100-230℃ 溫度調校

蒸焗爐推介【6】Siemens（西門子）——自潔神器／吸油脂除異味

西門子在嵌入式選擇中，價錢較親民。其iQ300等系列的微蒸烤焗爐深得大家歡心，而最受網民推崇的是它的ecoClean Plus塗層自潔背板技術，高溫運作時能自動吸收油脂及除味。對於討厭飯後洗爐的懶人，極具吸引力。

Siemens CS589ABS0H嵌入式緊湊型烤箱帶蒸汽功能（西門子官網）

Siemens iQ300嵌入式緊湊型烤箱帶蒸汽功能（CS589ABS0H） 售價 HK$12,800（原價HK$19,800） 爐腔容量 45公升 烹調模式 8種加熱與組合模式（解凍、翻熱、熱風、熱風燒烤、全寬可變燒烤等） 特色 ecoClean Plus塗層自潔背板技術，高溫運作時能自動吸收油脂及除味；配備1.2升可拆卸水箱，溫度範圍35-230℃

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蒸焗爐推介【7】Miele ——智能烹調／精準至1度微調

作為頂級德國品牌Miele，其嵌入式蒸焗爐動輒索價數萬元。主要因為其極致精準的溫濕度控制，Miele能做到以1度為單位的微調，蒸水蛋絕對平滑如鏡，烤牛排的熟度控制絲毫不差。對於預算充足且對生活美學有極高要求的用家最佳選擇，體驗廚電界「勞斯萊斯」的奢華感覺。

Miele嵌入式蒸焗爐（DGC 7250 CulinArt）（miele官網）