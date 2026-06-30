氣炸鍋紙加熱有毒？實測25款烹飪紙揭真相！選購2招避免三無產品

近期，「蒸籠紙存在蒸發殘渣值超標」「空氣炸鍋紙高温加熱有毒」「白色咖啡濾紙含有熒光劑」等網絡傳言出現，都是真的嗎？



上海市消保委對市面上主流的25款烹飪用紙進行了檢測，揭開真相。

網傳「蒸籠紙中含有致癌物」？

近期，網傳「蒸籠紙蒸發殘渣值超標」以及「蒸籠紙中是否含有3-MCPD（3-氯-1,2-丙二醇）和1,3-DCP（1,3-二氯-2-丙醇）這兩種致癌物」的說法引發消費者關注。

檢測人員模擬蒸籠紙接觸油性、酸性等不同食物的實際使用場景開展安全檢測，本次共檢測了25款烹飪用紙，包含7款空氣炸鍋紙、6款蒸籠墊紙、6款食物吸油紙和6款咖啡濾紙。據工程師介紹，檢測先用95%乙醇浸泡樣品，再放入烘箱模擬高温使用環境，隨後上機測定蒸發殘渣值，排查有害物質殘留。

蒸發殘渣值是指紙張在特定高温下析出並遷移到食物中的非揮發性物質總量，本次檢測結果顯示，所有樣品的蒸發殘渣值均在標準限值內，也並未檢出3-MCPD（3-氯-1,2-丙二醇）和1,3-DCP（1,3-二氯-2-丙醇）等致癌物。

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網傳「空氣炸鍋紙加熱有毒、會致癌」？

除了蒸籠紙，空氣炸鍋紙的安全爭議也不少，網友擔心高温加熱是否會析出苯類物質殘留，接觸高温、油脂是否會釋放致癌物，日常使用到底安不安全？

事實上，常用的空氣炸鍋紙多為硅油紙，這類紙張呈「三明治」結構，中間淋膜層的黏合劑將原木漿底紙層與直接接觸食物的食品級硅油層緊緊黏合，讓不少消費者擔心存在苯類物質殘留。

工程師介紹，樣品經過前處理後，由氣質聯用儀檢測苯類物質殘留情況，最終未檢出甲苯、二甲苯類物質。針對大眾關注的2A類致癌物丙烯酰胺，本次也對25款烹飪用紙統一開展檢測，實測結果顯示所有樣品均未檢出丙烯酰胺物質殘留。

網傳「白色咖啡濾紙含熒光劑」？

咖啡濾紙通常有原木色和純白色兩種，還有傳言稱，白色咖啡濾紙含有熒光劑，真的如此嗎？

檢測人員通過紫外線分析儀，對多款咖啡濾紙開展了熒光性物質定性檢測，發現非食品使用的A4紙熒光反應明顯，有熒光增白劑成分。而純白色咖啡用紙無熒光反應，是安全的。

從6款咖啡濾紙的檢測結果上看，不論是白色還是原木色濾紙，都通過了甲醛、熒光性物質等各項安全標準。

日常消費 切記認準國標、避免「三無」產品

綜合來看，本次檢測所有樣品均未檢出甲醛、熒光性物質、礦物油遷移、丙烯酰胺等有害物質，重金屬、微生物及非揮發性物質總遷移量都在標準限值內。消費者日常如何辨別購買？使用的烹飪用紙是否安全？上海市消保委對此做出了提示。

中國現行食品接觸用紙的核心強制國標是GB 4806.8-2022《食品安全國家標準 食品接觸用紙和紙板材料及製品》，執行‌GB 4806.8的產品才符合直接接觸食品的安全要求。而「三無（無生產日期、無生產廠家、無生產地址）」產品極易出現化學物質超標問題，消費者切勿選購。選購時，還應額外注意產品是否標註GB 4806.8、食品接觸用字樣以及完整廠名廠址。

使用空氣炸鍋紙時，需注意該紙張在230℃環境下連續使用不宜超過20分鐘，若超時建議中途及時更換，同時使用過程中將紙張壓牢，避免其接觸高温部件引發燃燒。

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