膠水樽可否重用？麒麟集團教正確用膠水樽　清潔不當髒過廁板4倍!

想為環保出一分力？不少人會自攜水樽出街，或重用膠水樽，不過，有日本飲品公司表示，膠樽不適合重複使用，因為即使清水，細菌也會在樽內累積，容易病從口入。外國便曾經有研究團隊對膠水樽進行測試，發現含菌量竟可高過廁板4倍！



日本飲品商麒麟集團表示，不建議市民重用膠水樽。（資料圖片）

膠水壼≠膠水樽 設計不同易藏菌

很多人都會疑惑同是膠水樽，樽裝水的膠樽是否同樣可以重用？日本飲品企業KIRIN麒麟集團（キリングループ）表示，日本有不少市民都向他們詢問有關重用膠水樽的問題，但是他們不建議市民這樣做，原因是水樽在設計時，樽內有很多不規則的地方，容易藏污納垢，就算用海綿或者刷子伸進瓶內清潔都不可以一一清除，久而久之含菌量就會增加。

麒麟集團表示，膠樽複雜的瓶身設計令刷子和海綿無法清潔瓶內的每一個角落，容易令細菌滋生。（資料圖片）

開封後可以保存多少天？

還有不少人問飲品開封之後，最多可以保存多少天？麒麟集團表示，在一般情況下，如果直接用嘴接觸瓶口飲用，保存期大約只有一天，因為口腔中的細菌有機會在接觸瓶口的一刻混入飲料之中，然後隨著時間不斷繁殖。就算開封之後倒出來飲用，保存期都只有2至3天，而且必須放入雪櫃保存，避免空氣中的細菌進入飲料後使其變質。

麒麟集團表示，在一般情況下，飲用後的保存期只有約一天。（網上圖片）

公開水樽含菌量 最高可嚴重過廁板4倍

既然即棄水樽不適合重複使用，那標榜環保又可以重複使用的運動水樽又如何？早前，外國運動用品網站Treadmill Reviews有研究團隊對不同運動水樽進行了測試，研究不同款式的運動水樽對於含菌量的分別，結果不單止令人驚奇，而且菌落數量更遠高一般人骯髒的指標—廁板。

按圖看含菌量高至低的排名：

第1名：滑蓋式水樽

（每平方厘米約有93萬個菌落）

很多人都喜歡用滑蓋式水樽，既方便之餘，瓶蓋又可以避免空氣中的灰塵掉入水中，以為水可以保持清潔，那你就大錯特錯了！據研究指，滑蓋式水樽所發現的菌落高達93萬個，按美國《SafeHome》的研究發現廁板含23萬個菌落計算，水樽的細菌比廁板高達4倍！而且滑蓋時，細菌更會隨著沾在樽口上的液體飛濺至其他地方。

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第2名：擠壓式水樽

（每平方厘米有約16萬個菌落）

至於擠壓式水樽，研究發現它的含菌量亦不少，每平方厘米有接近16萬個菌落，相當於未經消毒的「生水」。

第3名：扭蓋式水樽

（每平方厘米約有15.9萬個菌落）

大部分人都曾使用扭蓋式水樽，含菌量與擠壓式水樽相若，約有15.9萬個菌落，略低於擠壓式水樽。

第4名：飲管式水樽

（每平方厘米25.4個菌落）

在眾多款飲用水樽之中，含菌量最低是飲管式水樽，結果令人出乎意料。有專家解釋，利用飲管式水樽喝水時，水會流進飲管的底部，令細菌難以聚集，所以含菌量相對最少。

避免水樽滋生細菌3大習慣

1. 避免飲用「隔夜水」



不少人都會把前一日未喝完的水，留待之後再喝。細菌可在一小時內增加1000個以上，然後以幾何級數上升，所以要避免「病從口入」，就要避免飲用「隔夜水」。

2. 使用不銹鋼水樽



不銹鋼水樽光滑的表面不易令細菌滋生，所以亦可以減低水中的含菌量。

有專家建議用不銹鋼水樽，可以減低細菌的滋生率。（Tiger_PR_JPN@Twitter）

3. 每天用少量漂白水清潔



每次用完都要徹底清潔乾淨，另外有專家建議，清潔時加入極少量的漂白水，可以增加消毒的功效。過水時徹底清潔，就不怕漂白水對身體造成傷害。