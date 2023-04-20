海鮮食譜｜花雕酒香海鮮鍋5分鐘料理　加1種粉鮮味昇華估佢唔到！

無水海鮮鍋、白酒海鮮鍋大家就試得多，今次記者實試了社交媒體的一種新煮法，就是用上花雕酒，再加配鹽焗雞粉，結果竟然出乎意料的鮮味，鹽焗雞粉不但沒有搶去海鮮的味道，更能把海鮮的鮮味帶到另一個層次。

攝影：黃偉麟



鑄鐵鍋具一鍋到尾（攝影：黃偉麟）

鑄鐵鍋具最快捷 一鍋到尾

整個菜式最重要的部分為清洗海鮮，要花螺及蜆充分吐沙，可以參考我們的文章花蛤吐沙方法。另外，薑片及蔥白爆鑊的部分也相當重要，薑蔥爆炒海鮮，再加入花雕酒，可完全去掉海鮮的腥味，而鑄鐵鍋具可以快速令海鮮受熱，省去不少烹調時間。

花雕酒香海鮮鍋（炒/Stir-fry）

3-4人分量 1級難度 5分鐘（不計吐沙時間）



材料：

中蝦半斤

花螺半斤

蜆半斤

鹽焗雞粉 15克

花雕酒 30毫升



做法：

1 清洗三種海鮮，蜆及花螺再浸60°C水1小時直至吐清沙粒。

2 燒熱鍋下油，再下薑片及蔥白，先下花螺輕炒30秒。

3 再下中蝦及蜆，加入鹽焗雞粉及料理酒。

4 輕輕炒拌海鮮至鹽焗雞粉均勻，蓋上煲蓋5分鐘即成。



不失敗貼士：

~蜆及花螺須用上60度水浸泡一小時，令其充分吐沙。

~熱鍋下油，薑片及蔥白炒出香味才放入海鮮。

~花螺、中蝦及蜆烹煮時間有異，建議先放花螺及中蝦，最後放蜆，使用鑄鐵鍋具可節省烹調時間。



加入鹽焗雞粉可以提鮮

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