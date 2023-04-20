海鮮食譜｜花雕酒香海鮮鍋5分鐘料理 加1種粉鮮味昇華估佢唔到！
撰文：黃偉麟
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無水海鮮鍋、白酒海鮮鍋大家就試得多，今次記者實試了社交媒體的一種新煮法，就是用上花雕酒，再加配鹽焗雞粉，結果竟然出乎意料的鮮味，鹽焗雞粉不但沒有搶去海鮮的味道，更能把海鮮的鮮味帶到另一個層次。
攝影：黃偉麟
鑄鐵鍋具最快捷 一鍋到尾
整個菜式最重要的部分為清洗海鮮，要花螺及蜆充分吐沙，可以參考我們的文章花蛤吐沙方法。另外，薑片及蔥白爆鑊的部分也相當重要，薑蔥爆炒海鮮，再加入花雕酒，可完全去掉海鮮的腥味，而鑄鐵鍋具可以快速令海鮮受熱，省去不少烹調時間。
花雕酒香海鮮鍋（炒/Stir-fry）
3-4人分量 1級難度 5分鐘（不計吐沙時間）
材料：
中蝦半斤
花螺半斤
蜆半斤
鹽焗雞粉 15克
花雕酒 30毫升
做法：
1 清洗三種海鮮，蜆及花螺再浸60°C水1小時直至吐清沙粒。
2 燒熱鍋下油，再下薑片及蔥白，先下花螺輕炒30秒。
3 再下中蝦及蜆，加入鹽焗雞粉及料理酒。
4 輕輕炒拌海鮮至鹽焗雞粉均勻，蓋上煲蓋5分鐘即成。
不失敗貼士：
~蜆及花螺須用上60度水浸泡一小時，令其充分吐沙。
~熱鍋下油，薑片及蔥白炒出香味才放入海鮮。
~花螺、中蝦及蜆烹煮時間有異，建議先放花螺及中蝦，最後放蜆，使用鑄鐵鍋具可節省烹調時間。
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加入哪一種調味料可以提升海鮮鮮味？
鹽焗雞粉
為何使用鑄鐵鍋具？
鑄鐵鍋具可以快速令海鮮受熱，省去不少烹調時間。
如果讓花螺及蜆吐沙？
浸60度水一小時，直至吐清沙粒。