全自動咖啡機7推薦｜無管奶泡一鍵冰萃$1,699起　飛利浦德龍點揀?

全自動咖啡機推薦2026｜每天早上喚醒你的，是鬧鐘？還是剛磨好的咖啡香？咖啡，是很多人的精神良伴。不過，對連鎖店千篇一律的味道膩了，又不想每日為杯鮮奶咖啡花費半百？一部操作簡易的家用全自動咖啡機就成了不少講求生活質素的人必備新寵。「01教煮」編輯部按網絡熱搜、社交平台討論度等，嚴選了7款售價1萬元以下、最平$1,699的人氣家用自動咖啡機。到底哪一款最啱你？



咖啡是不少人的精神良伴，為一天的忙碌的生活注入能量和動力。（getty）

家用全自動咖啡機7大推介

全自動咖啡機推介【1】Nespresso（雀巢）Vertuo Lattissima膠囊咖啡機——按膠囊條碼自動調製／8種沖泡容量

Nespresso膠囊咖啡機結合了Vertuo條碼識別技術與一鍵式鮮奶系統，機器會自動讀取每顆膠囊的條碼，精準調整水溫、水量與轉速。只要輕觸按鍵，綿密的Cappuccino瞬間完成，還可提供8種沖泡容量。最啱怕麻煩又想歎到靚咖啡的都市人。有黑、白色任擇。

Nespresso（雀巢）Vertuo Lattissima膠囊咖啡機 名稱/型號 Nespresso Vertuo Lattissima 功效 配合膠囊一鍵製作黑咖啡及多種鮮奶咖啡配方 特點 條碼智能識別萃取、一體化鮮奶壺系統、清理極度方便 售價 約HK$3,788 官方連結 Nespresso Vertuo Lattissima

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全自動咖啡機推介【2】Philips（飛利浦）LatteGo Plus雙溫萃取全自動意式咖啡機——無管奶泡系統／一鍵切換萃取冰咖啡

傳統咖啡機的膠喉管極容易積聚奶垢甚至發霉，而Philips LatteGo Plus最大特點便是專利LatteGo無管奶泡系統，整個組件只有兩件，用後在水龍頭下沖洗10秒即可。此外，更採用100%陶瓷研磨器，低溫研磨不怕咖啡豆變焦酸。炎炎夏日，更可一鍵切換低溫慢速萃取的冰咖啡模式，創新的低溫意式萃取技術，獲意大利CSA咖啡專家認證。加上SilentBrew技術，讓人可好好享受寧靜的咖啡體驗。

Philips（飛利浦）LatteGo Plus雙溫萃取全自動意式咖啡機 名稱/型號 Philips（飛利浦）3300系列LatteGo Plus（EP3341/89） 功效 一鍵製作6種冷熱咖啡飲品，包括意式濃縮、黑咖啡、冰咖啡及鮮奶咖啡 特點 無喉管奶泡系統極易清洗、100% 陶瓷研磨器、最高可沖泡5,000杯毋須除垢 售價 約HK5,498～HK$8,998 官方連結 Philips 3300 系列LatteGo Plus（EP3341/89）

全自動咖啡機推介【3】De'Longhi（德龍）Magnifica S風雅型全自動即磨咖啡機——手動蒸汽打奶棒／13段錐形不鏽鋼研磨器

De'Longhi Magnifica S風雅型全自動即磨咖啡機沒有花俏的輕觸式大屏幕，但核心硬件絕不馬虎。配備15泵壓（Bar）氣壓與13段錐形不鏽鋼研磨器，能榨取出極其濃郁的咖啡油脂（Crema）。附帶手動蒸汽打奶棒，備有預沖及自動清洗功能，對於想平玩意式即磨咖啡的新手，這部機的性價比極高。

De'Longhi（德龍）Magnifica S風雅型全自動即磨咖啡機 名稱/型號 De'Longhi Magnifica S（ECAM22.110.SB） 功效 快速製作高品質意式濃縮咖啡（可單杯或雙杯），具備手動打奶泡功能 特點 高溫萃取系統穩定、內置專業不鏽鋼研磨器、操作面板易用，兩段式獨立加熱系統 售價 約HK$3,588～HK$6,488 官方連結 De'Longhi Magnifica S（ECAM22.110.SB）

全自動咖啡機推介【4】Breville（百靈）The Barista Express意式咖啡機——16段不鏽鋼錐形磨豆器／PID水溫控制

The Barista Express意式咖啡機嚴格來說，其實是一部「內置磨豆機的半自動咖啡機」，但在全自動用家群中討論度極高。同樣擁有15巴泵壓、提供9巴精確萃取，並內置16段不鏽鋼錐形磨豆器，配備PID電子水溫控制，既免去另購磨豆機的煩惱，又能讓你享受手動填壓與打奶泡拉花的樂趣，非常適合想進階的咖啡迷。

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Breville（百靈）The Barista Express意式咖啡機 名稱/型號 Breville the Barista Express (BES870) 功效 研磨、萃取、打奶泡一體化，能製作媲美專業咖啡店的各種意式鮮奶咖啡 特點 精準 PID溫控、經典壓力顯示錶、獨立熱水出口，方便沖泡熱飲或暖杯 售價 約HK4,980~HK6,480 官方連結 Breville the Barista Express (BES870)

全自動咖啡機推介【5】Jura（優瑞）ENA 4 單杯全自動咖啡機——黑咖啡愛好者專屬／萃取風味取勝／鑽石紋理水箱

瑞士名牌Jura的ENA 4 主攻純黑咖啡愛好者，直接捨棄了打奶泡功能，將所有成本投資在萃取系統上。搭載高階的Professional Aroma Grinder專業磨豆器，萃取風味極佳，幾乎是同價位中的天花板。機身小巧精緻、設計極簡，鑽石紋理水箱顏值爆表。

Jura（優瑞）ENA 4 單杯全自動咖啡機 名稱/型號 Jura ENA 4 功效 專注提供頂級品質的意式濃縮及黑咖啡、鑽石紋理水箱 特點 專業級香氣磨豆器、脈衝萃取技術 (P.E.P.®)、鑽石切割造型水箱、三個不同濃度選擇，亦可指定使用咖啡粉沖煮 售價 約HK$7,050~HK$7,800 官方連結 Jura ENA 4

全自動咖啡機推介【6】Siroca（山善）全自動石臼式研磨咖啡機——減刀片摩擦生熱留咖啡香／24小時預約功能

Siroca全自動石臼式研磨咖啡機，是在日本銷量突破百萬部的人氣機王，而且價錢親民，低見HK$1,699，屬全自動「滴漏式」咖啡機，最大賣點是採用了特製的石臼式研磨盤，大幅減少了刀片摩擦生熱的問題，完整保留咖啡深層豆香。提供兩種不同的沖煮水溫，能滿足不同焙度或品種咖啡豆的需求。支援24小時預約功能，晚上調校好，翌日起床，即有一壺熱騰騰的黑咖啡在等你。

Siroca（山善）全自動石臼式研磨咖啡機 名稱/型號 Siroca SC-C2513 功效 全自動磨豆及滴漏沖泡黑咖啡 特點 特製石臼式研磨、無段式研磨粗細調整、24小時預約定時、價錢親民 售價 約HK$1,699~HK$1,999 官方連結 Siroca SC-C2513

全自動咖啡機推介【7】Gaggia（佳吉亞）Anima Prestige意式全自動咖啡機——5段研磨粗幼選／奶泡自動清洗功能

擁有超過80年歷史的意大利老字號Gaggia的Anima Prestige意式全自動咖啡機，配備一體化奶瓶奶泡系統，並支援奶泡自動清洗功能。內部採用100%陶瓷磨豆器確保風味純正，更設有5段研磨粗幼度調校。機身造工紮實，特別適合對意式濃縮咖啡有嚴格要求的用家。