咖啡功效｜研究：咖啡加牛奶抗炎力増2倍　1原因世衛不建議！

咖啡應該加奶或不加奶？對健康哪一種較好，愈來愈多不同論點。一篇刊登在《農業與食品化學期刊》的研究指出，在咖啡中加入牛奶，可以產生更好的抗炎作用。



咖啡功效｜咖啡+牛奶 增抗炎能力

據哥本哈根大學食品科學系的一項研究結果，發現當蛋白質「氨基酸」和抗氧化物「多酚」結合，可使身體免疫細胞的抗炎特性增加2倍。負責研究的主教授Marianne Nissen Lund解釋，咖啡富含多酚、牛奶富含蛋白質，故此當它們結合也有助於提升抗炎能力。她進一步認為，不只是牛奶咖啡的組合，凡含蛋白質的乳酪、奶昔、肉類配合有多酚的蔬果一起進食，也會發生潛在的抗炎效益。

哥本哈根大學食品科學系的一項新研究結果，咖啡富含多酚、牛奶富含蛋白質，當多酚、蛋白質結合有助於提升細胞抗炎能力。（Unsplash）

咖啡功效｜多酚與蛋白質結合 吸收率提升

多酚普遍存在於水果和蔬菜等，主要功能可以助細胞抗氧，減緩氧化和變質，避免出現異味和酸敗的狀況；而多酚對人體的好處是有助減少體內引起炎症的機會。不過，教授指多酚並不容易被人體吸收，因此研究人員正研究如何將多酚封存在蛋白質結構中，以提高多酚在體內的吸收率，增加抗發炎作用。研究發表在2023年1月《農業與食品化學期刊》 （Journal of Agricultural and Food Chemistry）上。

咖啡功效｜咖啡＋牛奶有礙鈣吸收

不過，咖啡中是否要加奶，在健康討論上一直有爭議。如果牛奶只為調味，增加風味及咖啡的順喉感，此點較少被非議；但利用加點牛奶來提升鈣吸收，這點則有待商榷。

世界衛生組織建議，喝咖啡盡量不要加乳製品，防止有礙身體吸收奶類中的鈣質。因為牛奶中的鈣質會與咖啡所含的草酸結合而排出體外，使身體更無法有效吸收鈣質。不止是咖啡，凡含咖啡因的飲料，例如紅茶、奶茶等，若是過度攝取也會增加鈣質的流失。成人每日鈣攝取量建議應有1000毫克，人體如長期缺乏鈣質，將增加骨質疏鬆的風險。

在咖啡中加或不加牛奶，到最後可能全憑消費者的個人喜好，在健康功效上未有一致標準的答案。

不過，亦有建議指喝咖啡盡量不要加乳製品，防止有礙身體吸收奶類中的鈣質。（iStock）

咖啡功效｜飲咖啡提神最佳時間

不管是牛奶咖啡、黑咖啡…喝咖啡最大的作用也是希望有助提神。不過，喝對時間才能事半功倍，建議在吃完早餐後才喝，或跟吃早餐時享用，甚至在早上開始工作前15分鐘飲，提神的效果便能大約維持到中午左右。然而，部分人有時喝完咖啡後反而更疲倦，有營養師指出，3大可能性令喝咖啡得到不能提神的反效果。

按圖了解喝咖啡卻愈感疲倦的3大可能︰

+ 7

1. 攝取過量咖啡因

2. 咖啡加大量糖分

3. 喝咖啡時沒補充足夠水分



參考資料︰Journal of Agricultural and Food Chemistry / Eurek Alert /早安健康 / 廖敏涵營養師FB