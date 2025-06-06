咖啡11個謬誤｜提神？鈣流失？研究：日飲這分量停經婦骨密度反增

咖啡護心抗氧化，是不少人的精神支柱！不過，飲多少、如何飲、什麼時候飲等等都有不同意見，多喝咖啡易脫水、失眠、增骨質疏鬆風險？是大忌，還是以偏概全？我們綜合各種論述研究整理出以下10個飲咖啡的謬誤，釋出你的疑慮，可能顛覆你的認知！



飲咖啡謬誤｜咖啡因含量可差５倍！

飲咖啡的好處與壞處，關鍵在於咖啡因的影響。一杯咖啡含多少咖啡因，會因不同種類的咖啡而各異，一般西式即磨咖啡約含100-200毫克之間，港式茶餐廳的咖啡則濃度更高。食安中心曾對市售20款咖啡樣本作測試，含量最高每1000毫升含1600毫克咖啡因，與最低的320毫克相差達5倍！

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常見咖啡的咖啡因含量參考（1杯）：

不同咖啡咖啡因含量各有不同，一杯濃縮咖啡只有30毫升含75毫克咖啡因。（pixabay）

1. 濃縮咖啡（Espresso）：約75毫克（30毫升）

2. 美式咖啡（Americano）：約150毫克（240毫升）

3. 滴漏咖啡（Drip Coffee）：約155毫克（240 毫升）

4. 法式濾壺咖啡（French Press）：約100毫克（240 毫升）

5. 冷萃咖啡（Cold Brew）：約200毫克（240 毫升）

6. 拿鐵（Latte）：約75毫克（30毫升濃縮咖啡+牛奶）

7. 卡布奇諾（Cappuccino）：約75毫克（30毫升濃縮咖啡+牛奶泡沫）

8. 摩卡（Mocha）：約75毫克（30毫升濃縮咖啡+朱古力+牛奶）

9. 即溶咖啡（Instant Coffee）：約30-90毫克（240毫升）



飲咖啡常見的10個謬誤

1. 喝咖啡致骨質疏鬆？

有韓國研究分析指，絕經後的婦女每天喝1-3杯咖啡，股骨頸骨密度比不喝咖啡的婦女高。(AI生成圖片)

早期研究認為咖啡因會促進鈣質流失，但後續大量研究顯示，只要不過量，每日攝入300毫克以內的咖啡因，及每日攝取足夠鈣質，對鈣流失的影響極小。據科學期刊《PLoS One》的韓國研究分析指，韓國絕經後的婦女，每天喝1-3杯咖啡，股骨頸骨密度比不喝咖啡的婦女高出約0.02-0.03g/cm²。而《東北醫學雜誌》引述的日本研究顯示，日本成年人中，咖啡攝入量每增加1杯，股骨頸骨密度亦增加約0.01 g/cm²。

建議：喝咖啡時可配搭鈣質豐富的牛奶或綠葉蔬菜，助抵消影響。



2. 晚上喝咖啡會失眠？

喝咖啡致失眠非絕對，對咖啡因代謝快的人，影響較小。（cottonbro＠pexels）

喝咖啡致失眠非絕對，咖啡因的半衰期約3-5小時，若晚上7點後喝一大杯濃咖啡，約含150毫克咖啡因，到凌晨1點仍有50%咖啡因在體內，可能影響睡眠。但對咖啡因代謝快的人，影響較小。

建議：下午3點後避免喝咖啡，或選擇低因咖啡。



3. 咖啡解酒 愈飲愈提神？

咖啡可有短暫提神的效果，卻有人誤以為有解酒的作用。（photo-AC）

喝咖啡提神，咖啡因是關鍵，但攝入過量咖啡因，如每日超過400毫克（約2-3杯），卻會出現心悸、焦慮、手震等症狀，反而降低注意力。此外，咖啡因也只是短暫提神，並不能解酒，咖啡根本無法加速酒精代謝，卻可能因酒醒錯覺而過量飲酒。

建議：健康成人每日咖啡因攝入建議不超過400毫克，且避免空腹飲用。



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4. 減食慾加速減肥？

黑咖啡可抑制食慾有助減肥？（photo-AC）

黑咖啡中的咖啡因無疑是可以提高代謝率約3%-11%，並抑制食慾，但效果只能持續數小時，且不能長期依賴。若因此而多喝咖啡，反而有機會攝入額外熱量，如加糖、奶而致胖。

建議：黑咖啡只可作減肥的輔助方法，還需配合運動和均衡飲食，避免加糖或高熱量配料。



5. 孕婦不能喝咖啡？

孕婦宜選擇低因咖啡，還須注意隱藏咖啡因的食物，如朱古力。(AI生成圖片)

美國婦產科醫師協會（ACOG）建議，孕婦每日咖啡因攝入不超過200毫克，過量可能增加流產風險。但少量飲用對胎兒影響較小。

建議：孕婦可選擇低因咖啡，並注意隱藏咖啡因的食物，如朱古力。



6. 喝咖啡傷胃？

咖啡因和酸性物質會刺激胃酸分泌，應避免空腹飲用，胃潰瘍患者可喝低酸度咖啡。（VCG）

咖啡因和酸性物質會刺激胃酸分泌，但對健康人士影響有限；至於胃潰瘍患者是否適合喝咖啡，因人而異，還需視乎個人對咖啡因的敏感度。

建議：胃潰瘍患者可喝低酸度咖啡，如深烘焙咖啡，並避免空腹飲用，若出現不適便即停止。



7. 即溶咖啡沒營養？

（VCG）

即溶咖啡主要成分也是咖啡提取物，與現磨咖啡同樣含有相似的抗氧化物如綠原酸，可能也添加糖、植脂粉末等，營養成分差異不大。

建議：選擇無添加的純黑即溶咖啡，減少添加成分。



8. 喝咖啡會導致脫水？

正常飲用咖啡的話，攝入的水分遠多於因利尿流失的水分。或可喝咖啡時配1杯水，保持每日總飲水量便可。 （pexels）

咖啡因有輕微利尿作用，但正常飲用咖啡（不多於3杯）的話，攝入的水分遠多於因利尿流失的水分，因此不會導致脫水。

建議：喝咖啡時配1杯水，保持每日總飲水量便可。營養師呂孟凡在社交平台分享，一般成年人每天需要喝多少杯水，可依這樣公程式計算：



每公斤體重 x 35毫升

例如體重55公斤 x 35毫升 = 1925毫升



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9. 未成年喝咖啡危害健康

長期攝取咖啡因的小孩，骨鈣的流失速度較快，容易導致長不高。（photo-AC）

兒童或青少年對咖啡因會較敏感，過量攝取（如每日超過2.5毫克/公斤體重）可能影響睡眠和發育，有研究顯示，長期攝取咖啡因的小孩，骨鈣的流失速度比沒喝咖啡的小孩快，容易導致長不高。不過，若偶爾飲少量則影響有限。

建議：未成年人士每日咖啡因攝入不超過100毫克，或少喝含咖啡因的能量飲品。



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10. 加奶會抵消咖啡益處？

牛奶稍微降低咖啡抗氧化物的吸收，但影響有限。（photo-AC）

牛奶雖可能稍微降低咖啡抗氧化物的吸收，阻礙其抗氧化活化程度，但影響有限，而加奶也有其好處，可助減少腸胃刺激。

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11. 咖啡過期了也能喝？

未開封的咖啡豆或咖啡粉過了期，風味可能不佳，但一般不會產生有害物質。（photo-AC）

咖啡的「保質期」通常指最佳風味期限，若是未開封的咖啡豆或咖啡粉過了期，可能會因氧化導致品質劣化，但一般不會產生有害物質。可是，若開封後受潮、發霉，則可能滋生黴菌，存在食安風險。因此，咖啡開封後應密封冷藏，防止變質。

建議：過期咖啡若是沒受潮、沒異味，可用於炮製甜品如咖啡蛋糕或曲奇，但不建議直接沖泡飲用。



正確飲用咖啡

1 勿過量飲用：每日咖啡因宜少於400毫克。以一杯（240毫升）美式咖啡（Americano）為例，約含150毫克咖啡因，即一日宜飲2杯。

2 選對時間：睡前6小時飲用，或下午3點後避免飲用，以免影響睡眠。

3 注重搭配：避免空腹喝，可加牛奶或不加糖，減少額外熱量。

4 3類人慎飲：孕婦、胃病患者、未成年人等宜按自身情況控制飲用量。