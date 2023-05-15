早餐咖啡｜咖啡勿與蛋蕉同吃？咖啡+B雜失營養仲攰咗！2類人慎吃

咖啡是不少人的「精神食糧」，晨早一杯提神醒腦，不過有營養師提醒，有一種營養素若和咖啡一起服用，不但沒法有效吸收營養，更會令身體更加疲勞！



維他命B雜促進代謝消除疲勞

維他命B雜和咖啡都對身體有提神功效，但原來兩者不可一起服用！台灣預防保健協會理事長趙順榮藥師，他早前在新北市藥師公會分享有關B雜+咖啡的效果。趙藥師表示，維他命B雜是身體重要的代謝工具，所以B雜攝取不足時，人體便會容易覺得疲憊無力。

咖啡。（圖片資料：istock）

維他命B雜包含了B1、B2、B3、B6、B7等多種維他命B，是一組水溶性維他命，對於細胞代謝及合成紅血球有着重要的作用，有助調節新陳代謝、穩定睡眠、維持皮膚及肌肉健康、預防貧血、消除疲勞、抗氧化以及增進免疫系統和神經系統等的功能。

維他命B雜除了可以從補充品中攝取外，也存在於各種天然食物中，如糙米、洋蔥、綠色蔬菜、堅果等。台灣營養師高敏敏也曾在自己的個人頻道上，分享過有關維他命B雜的資訊和富含維他命B雜的食物，大家可按需要參考。

按圖看維他命B雜的功效及其食物：

+ 20

B雜加咖啡為什麼會功效盡失？

咖啡中的咖啡因成分會加快人體的血液循環，同時也會加速維他命B雜的消耗，因此不但無法達到提神效果加倍的目的，更會讓人愈感疲憊。而且各種維他命B都是水溶性維他命，容易因咖啡而流失。因此，服用B雜時，最好與喝咖啡的時間間隔30分鐘至1小時。

壓力大睡眠不足 7大族群最易缺B雜

根據醫療信息新聞網《Medical News Today》報道，有7類人因為平時營養攝取不均衡或是營養流失比較快，身體容易缺乏維他命B雜，比起一般人更需要攝取B雜，包括素食者、長者、孕婦、壓力大人士、天生體質虛弱者、睡眠不足者、飲食大均衡者等。

易致肚瀉胃痙攣 2類人要慎服

據台灣建佑藥局的資訊，慢性疲勞者和腸胃不好的人都要小心服用B雜補充品。腸胃不佳的人，吃Ｂ雜後可能會引起腸胃不適，如腹瀉、胃痙攣等；慢性疲勞者長期感到身體疲倦，可能是身體發出的警號，應要好好休息補充睡眠，若情況嚴重更要去看醫生。若持續吃B雜提升精神，反而會讓身體誤以為能量充足還能繼續正常運作，長期下來反而對身體有害。

資料來源：《Medical News Today》/台灣建佑藥局/趙順榮藥師/台灣營養師高敏敏