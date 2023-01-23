飲咖啡貼士｜2大惡習午後咖啡愈飲愈攰　延年益壽每日宜喝多少？

英國研究指適量飲咖啡有助長壽，喝過量咖啡卻會加劇上癮及可能愈飲愈攰，醫生建議喝咖啡要掌握2大原則，令飲咖啡的效益更佳。



咖啡「過午不喝」，能避免下午昏沉感。（Unsplash）

喝咖啡守2原則 過午不喝、勿跟酒精

減少疲勞感、提高警覺、活化多巴胺活化，咖啡可提神。台灣醫生陳璿丞表示，咖啡能提升大腦認知功能及運動表現，但要記得兩大原則：

1.「過午不喝」，避免下午昏沉感，那種昏沉無力，渾身不太對勁之感。同時，不會影響到晚上睡眠質素。

按圖了解喝咖啡卻愈感疲倦的3大可能︰

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2.「勿跟酒精」，咖啡千萬不能跟酒精一起喝，否則容易喝過量也更易成癮。陳醫生指咖啡進入人體後，約在45分鐘內會被完全吸收，在15分鐘-2小時之內，達到最高濃度；而半衰期約在飲用後2.5至4.5小時，約8小時內在人體排除。建議在起床後90至120分鐘後去喝咖啡，效用最佳。有研究顯示，如果連續多日沒有喝，再飲之時，會加劇提神的感覺。因此如果能暫停2-5日，之後再喝咖啡時，大腦對咖啡的反應會有更大提升。

英國研究指每日2-3杯無糖咖啡有助長壽。（photoAC）

無糖咖啡每日2-3杯助長壽

不過，揀咖啡也很重要，不加砂糖，不加牛奶的黑咖啡對健康更好。一項研究發表於《Annals of Internal Medicine》，調查近17萬名英國人，發現近13萬人（約75%）會喝咖啡。最常喝是不加糖的咖啡（約55%），其次是加糖咖啡（約14%）和代糖咖啡（約6%），平均糖量約1茶匙。研究結論證實只要喝咖啡，即使是少量，都能讓總死亡率、癌症死亡率、心血管死亡率下降。死亡率相對最低點是無糖咖啡每天2.5至3.5杯；有糖咖啡每天1.5至2.5杯。喝無糖或有糖（約1茶匙）的咖啡皆有助降低死亡率，如兩者相比，無糖咖啡更優勝。假如每天喝超過4.5杯，效益就會變差或可能有害。加代糖的咖啡就沒有降低死亡率的效果。相關文章︰建議每日上限300毫克咖啡因 約1杯標準美式咖啡

按圖了解喝黑咖啡7大好處︰

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研究亦發現，即使喝無咖啡因的咖啡，也得出死亡率較低的研究結果。估計是咖啡中的多酚（抗氧化物）起作用，例如其中的綠原酸物質，便提供了抗氧化、抗血小板凝集的效用。

參考資料︰陳璿丞醫生FB/蔡明劼醫生FB/Annals of Internal Medicine