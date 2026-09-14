奇異果功效禁忌｜消炎淡斑防暗瘡對皮膚7好處宜吃多少？3類人不宜

奇異果功效｜小小一個奇異果能為人體帶來數之不盡的益處，包括：排毒、降血壓、抗衰老、預防心血管疾病等，更曾被選為「抗癌水果」之一，原來對皮膚同樣有不少好處，還可外敷內服，想保持肌膚無瑕，不妨一試！



黃金奇異果的維他命C含量，比普通奇異果高出足足1倍，遠超於蘋果、橙等水果。（GettyImages）

奇異果=獼猴桃

奇異果原生於中國長江流域，由於獼猴愛吃，所以又命名「獼猴桃」。後來經新西蘭人將它帶回家鄉，繼續培植出更多奇異果樹，至1959年，正式將這種水果正名為「奇異果」。奇異果的樣子大家都見過，外皮啡色毛茸茸，除了有青色果肉的奇異果，還有「黃金奇異果」。

奇異果不但可以進食，也可外敷，對保護肌膚同樣有效。（GettyImages）

美國International Sports Science Association（ISSA）認可營養學專家Tanya Choudhary就列出了奇異果的7大好處和原因。

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奇異果對肌膚7大好處

奇異果好處【1】排毒通便

奇異果含豐富膳食纖維，有如天然瀉藥一般，刺激腸臟蠕動。如果你嘗試每天吃1至2個奇異果的話，很快便會察覺到消化系統起了變化，上廁所時「路路暢通」，從而排走體內毒素，使皮膚質素變得亮麗。

奇異果好處【2】抗紫外線修護皮膚

奇異果具有修復肌膚的必備元素，它含豐富維他命E，當皮膚受到紫外線侵襲，又或是傷口擦損等，維他命E都能保護皮膚，免受過多「自由基」攻擊，使得對細胞構成威脅。

奇異果好處【3】美白淡斑

一個奇異果大約有75毫克的維他命C，黃金奇異果的維他命C含量更高，比綠色奇異果高出足足1倍，遠超於蘋果、橙等水果。只要食1.5個奇異果，已能滿足人體一日所需，而維他命C對皮膚尤其有益，能阻隔黑色素，從而做到淡斑和美白肌膚。

奇異果能夠對抗暗瘡與其他皮膚問題。（GettyImages）

奇異果好處【4】抗炎防暗瘡

奇異果含抗菌化合物，能夠對抗暗瘡與其他皮膚炎症問題。👉👉👉去暗瘡湯水食譜｜白茅根桑葉湯清熱去暗瘡 小心涼茶愈飲愈多痘痘

外敷



奇異果好處【5】緊緻嫩滑抗衰老

每個人都會變老，然而生活習慣良好的話，絕對可以延緩衰老。除了攝取不同營養素，還可以利用奇異果進行「外敷」，將奇異果蓉塗在臉上，當中的維他命C有助產生膠原蛋白，使皮膚保持緊緻嫩滑。

用奇異果片敷眼，有效改善黑眼圈。（GettyImages）

奇異果好處【6】淡化黑眼圈

奇異果能改善黑眼圈問題，只要你切兩塊奇異果片，敷在雙眼約10至15分鐘，之後再用清水洗臉，久而久之會發覺黑眼圈沒之前般嚴重。

奇異果好處【7】控制皮脂分泌

奇異果能有效控制油脂分泌，只需將奇異果蓉混合檸檬汁後塗勻在臉部，輕輕按摩約15分鐘，再用凍水洗臉，待它自然乾，每星期做2次即可降低油脂分泌。有助減少黑頭和暗瘡生長。

儘管奇異果好處多，但鉀量偏高，腎功能較差的要慎食。（VCG）

奇異果禁忌｜3類人慎食

儘管奇異果好處眾多，不過有營養師指，由於奇異果本身含鉀量偏高，有些人還是要注意，建議要酌量食用，或是諮詢醫生意見。

1. 腎功能較差

2. 患上尿毒症

3. 需要洗腎人士

