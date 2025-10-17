電陶爐清潔｜滾瀉食物污漬洗極唔甩？防意外4大禁忌＋正確清潔5招

電陶爐清潔｜無火煮食，感覺安全衞生，無論電磁爐或電陶爐都各有支持。不過，原來要清潔這些煮食爐具都有不少學問。有網民在Facebook帖文，表示在使用電陶爐時遇到麻煩，不單止關爐之後爐面仍然保持高溫，而且水漬和污漬會黏死在爐面上，不易清潔。要清潔爐面污漬其實不難，只要跟足以下4個方法，基本上可以輕鬆爐面上的油漬和水漬。



有網民留言，問網友清潔電陶爐面污漬的意見。（食在英國超市好物／飲食情報分享區@FB）

電陶爐清潔｜水漬油漬難清潔 網民教用檸檬汁

爐面上污漬不外乎水漬和油漬，冷卻之後污漬就緊緊依附在爐面上，久而久之污漬就會愈來愈難清潔。網民發文之後，有不少網友紛紛留言，建議很多方法給樓主，包括趁爐面仍有熱力時，用濕布清潔，或者用蒸氣槍洗掉頑固污漬，甚至有網友留言檸檬汁都可以用作清潔爐面等。煮食爐清潔｜廚房孖寶輕鬆去除污漬！4個簡單方法 鹽油一樣幫到手

若然有食物殘渣掉在爐面上不盡快清潔，很容易變成頑固的污垢。（Pixabay）

電陶爐清潔｜用蒸氣機會整壞爐面？4個不能使用的方法

網民提出了不少意見，不過當中部分方法其實不能用於清潔電陶爐，無助清潔之餘，更會破壞爐面，甚至造成危險。立即看看以下4個不能清潔電陶爐面的方法。

有網民表示，不小心弄污電磁爐之後難以清潔。（網上圖片）

清潔電陶爐4大禁忌

1.直接用水沖洗爐面



雖然市面上所有電陶爐面都採用了密封設計，避免菜汁會透過爐面走入機身，不過電陶爐底有散熱位置，直接沖洗時水分有機會從散熱位流入機身，造成短路等危險。

2.用蒸氣機清潔



有網民建議用蒸氣機，利用高溫蒸氣和高壓去除爐面上的污漬和油垢。不過蒸氣機所產生的高壓，有可能會破壞爐面，所以亦不建議用蒸氣機清潔。

用蒸氣機清潔電陶爐真的可以嗎？（https://www.kaercher.com）

3.用百潔布或鋼絲刷清潔



百潔布或鋼絲刷的表面十分粗糙，大力洗刷爐面會產生刮痕，有礙觀瞻之外，長遠亦會損壞爐面。

百潔布或鋼絲刷乽都不宜用來洗刷爐面，否則易產生刮痕。（資料圖片）

4.用強酸或強鹼



強酸或強鹼的清潔劑有機會滲入機身，造成電陶爐內部線路被腐蝕或造成短路，降低電陶爐的壽命，而且這些清潔劑都會損害雙手，使用時亦有危險，所以不宜使用。

清潔爐具5大方法 延長使用壽命

電陶爐與其他電器都一樣，平時的保養和清潔都十分重要。只要跟足以下5個方法，既可以令爐面的污漬清除得一乾二淨，亦可以延長機器的使用壽命。

按圖看5大建議方法，去除污漬之外又可以延長使用壽命：

1.做好平日保養



所有電器平日都要做好保養，才可以減少污漬甚至損壞的機會。最基本的方法是每次使用之後，待爐面冷卻，再用微濕布或者海綿，清除爐面上的污漬，避免它們一直累積成頑固的污垢。

2.用中性清潔劑去除表面的油脂



煮食時難免會有油脂彈到爐面上，一般濕布很難完全去除表面油脂，市民可以用中性清潔劑，包括把少量洗潔精塗在爐面上，再用微濕布或海綿將洗潔精完全洗刷乾淨。

3.善用電陶爐刮刀



煮食時如果有食物的殘渣掉在爐面上而不盡快清潔，就容易變成頑固污漬，一般海綿的洗刷下都不容易去除。若然遇上這個情況，可以善用電陶爐專用的刮刀。用熱的濕抹布擦拭，等待污漬軟化之後再用刮刀去除，不過要注意刀片要與爐面成水平線，就可避免刮花。

用熱濕抹布擦拭污漬，待污漬軟化後再用刮刀去除便可。（https://www.rakuten.com）

4.加熱白醋



不少網民都留言，用白醋可以清潔爐面。的確白醋是家居的清潔劑，可以清除污漬。若然白醋的除污功效未如理想，可以加熱提升它能的除污能力。

5.除污專用蠟水



市面上有清潔電陶爐面專用的蠟水，它的起漬能力強，再配合刮刀就可以輕鬆清除爐面上的任何污漬。