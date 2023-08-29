冷知識｜麵包扣顏色有意思？行內人解謎2用途　美國人周日唔買包?

麵包相信是不少香港人早餐必食之選，方便又夠飽肚，不過平日購買之前，除了留意包裝上的食用日期外，又有沒有留意麵包扣上的顏色呢？有網民表示，麵包扣環上的顏色原來代表了一個訊息，是真的暗藏密碼？還是一場美麗誤會？



有網友在社交媒體上以為麵包環扣是年代產物。

麵包扣環顏色有意思？

到超市購買麵包，不難看到在一袋袋的麵包上，用麵包扣環把開口封好。有網民在社交媒體上表示，麵包上扣環的顏色，代表了麵包的烘烤時間。在美國，麵包店一樣會紥帶，把麵包封口，據報道紥帶的顏色代表了麵包出爐的日子，例如星期一用藍色、星期二用綠色、星期四就用紅色，星期五及星期六就分別用白色和黃色。不過，為何星期三及星期日就沒有相對應的顏色紥帶呢？報道指美國的麵包店大多於星期三及星期日休息，所以提醒讀者想吃新鮮麵包就要避免這兩天購買。

港式麵包店沿用這標準？業內人士：用甚麼顏色完全隨機

香港買到的袋裝麵包，其銷售方式與美國大致相同，不過製作好的麵包就會用扣環扣好。有網民表示，不同顏色的扣環都代表麵包在廠房生產時的日子。為了證實是否如網民所言，記者致電麵包生產商，詢問其顏色的意思，其答案令人「大跌眼鏡」。業內人士表示，扣環的顏色完全是隨機的，使用哪一種顏色視乎供應商提供的原料，所以網民的理論純粹是一個誤會。

有業內人士表示，麵包環扣的顏色是完全隨機。

扣環真正的2大用途

扣環的顏色意思純屬網民一場誤會，不過麵包扣沿用多年，除了因為可以防止灰塵和昆蟲進入之外，原來亦有疏氣的作用。業內人士表示，麵包製成之後，會有濕氣等持續散發出來，如果累積在袋內會影響麵包的氣味和口感，所以扣環有利疏通空氣。