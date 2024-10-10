洗米貼士｜內鍋隔篩洗米都錯！首泡水最重要正確3步洗多少次便夠?

要煮出一碗好吃的白飯，須由正確「洗米」開始。洗米要用什麼水？要洗多少次？用什麼水煮飯等一一都是學問。香港精米所總經理岡田直人先生建議的「煮日本米7部曲」，對每一粒米飯都有要求，尤其是價格較貴的日本精米，令它更物有所值。



有否想過米為什麼要洗？除了洗走沙塵，還有其他理由嗎？如何洗才算清潔衞生，而又不失風味口感？

要煮出一煲靚白飯，要由正確洗米開始。(vcg)

洗米貼士｜動作要輕要快忌搓揉 為什麼要洗米？

洗米除了可以去掉附在米粒上的灰塵和雜質外，還可洗走異味。白米是由糙米被磨去米糠而成，當外層的脂肪和蛋白質暴露於空氣中，容易會變質酸化，產生異味，洗米可減低這些異味，但時間不宜過長。台灣農委會在Facebook上發文，也提到在洗米的過程中，水分會逐漸滲入米粒，乾燥的米粒吸水力特強，時間過長便會導致異味一同滲入，無機質和維他命B1等營養成分容易跟著流失。因此，一些專家會建議洗米的第一泡水不用自來水，而是用乾淨純淨的飲用水。

此外，米粒的澱粉質也會被溶出，煮好的米飯會變得黏稠，影響口感。因此建議洗米時動作要輕、速度要快、切勿搓揉，只需用手迅速地輕輕撥動米粒，之後倒掉洗米水，再加水重複以上步驟2至3次，每次10多秒便足夠。

洗米貼士｜不宜直接鍋內沖洗 用濾網都係錯！

洗米一般人會在電飯煲的內鍋直接洗米，但這樣米粒，尤其糙米有機會會把鍋子的塗層刮花。亦有些人會用濾網或筲箕洗米，其實也不適宜，因為金屬線條粗糙，亦有可能會刮傷米粒表面，因此最好是用光滑的盆子洗米。

洗米正確步驟

1 把米放在光滑的盆子，加入適量食用水，蓋過米多一點便可。

2 輕力且迅速地撥洗米粒，約10多秒，之後倒掉洗米水。

3 第2次可注入自來水，重複以上步驟2至3次，完成。

洗米時動作要輕、速度要快、切勿搓揉。（ＶＣＧ）

注意洗米毋須洗至米水清澈才罷休，濁色的米水，是來自米粒釋出的澱粉，也是米飯甜味的來源，過分沖洗，反而降低美味的口感及飯香。



煮白飯貼士｜香軟分明洗米第1泡勿用自來水 浸米5原因更富營養？

洗米之後，還未開始煮飯，而是先要浸米，不過現在大部分飯煲都有浸米功能，按個掣便可按不同米的浸泡時間處理，然後直接煲煮，非常方便。

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