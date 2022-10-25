取蛋殼貼士｜蛋殼碎掉進蛋白挑唔走？簡單1招秒速取殼勝匙羹筷子

蛋殼脆弱，打蛋時難免偶爾會把蛋殼碎掉進碗中，蛋白黏黏潺潺，想把它挑走，有點困難。不過，只要你知道一個竅門，原來可以這麼輕鬆簡單。

攝影：鄒家鳳



實試挑蛋殼碎3大方法

你可有試過以下的情況：打蛋不小心，把微細的蛋殼碎掉進雞蛋中，用筷子夾、用匙羹𢳂還是不成功，丁點大的蛋殼隨着蛋白竄來竄去，追追逐逐，要挑走它需要不少耐性，有時趕時間，甚至索性把一同煮掉。

不過，最快捷方便原來就在你身上：手指。不過，用手指還得有些小貼士要注意。我就分別用了筷子、匙羹和手指挑蛋殼碎，看哪個方法最快得手！

按圖看實試挑蛋殼碎3大方法結果：

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方法１：筷子

用筷子取殼，首先當然是你懂得正確揸筷子，不過，即使你揸筷子技巧已非常老練，但對付蛋殼碎還是會感到老鼠拉龜無從入手。試了3、4次才成功取出。

小貼士：最好選木筷子，不光滑那種最好，尖頭較圓頭好較易成功。



方法2：匙羹

匙羹理論上應該較筷子容易，但蛋白不僅滑潺潺，還是一團的黏着，要從中取走一小片蛋殼，便須先斷開黏連的缺口，即以匙羹對準目標，一下切下去再拖至邊沿取出，2、3次便可。

小貼士：別以為大匙可以大包圍，其實小匙會比大匙易控制。不要嘗試把碎片一下子勺起，因蛋白會跟你糾纏，對準目標拖至碗邊，再沿邊位拉它上岸是較輕鬆的做法。



方法3：手指

看過一些烹飪網站，建議把手指浸濕，蛋殼碎便會乖乖像磁石般黏着你走，但實試後，並沒想像中容易和神奇，我凍水和熱水也試過，還是差不多。與期說要浸濕手指，不如是為衞生着想吧。手指直接插入蛋白，一指按着碎殼，拉至碗邊便成功取出了。

小貼士：1隻手指按實拉它，和2隻手指夾它走，成功率差不多，都較其他2個方法較易成功。



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