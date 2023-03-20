揀菠蘿貼士｜新鮮香甜營養高6大特徵秒揀靚菠蘿　菠蘿釘大或細好?

大大小小的菠蘿已充斥街市的蔬果檔了，你懂得如何挑選一個鮮甜多汁、沒黑心的菠蘿嗎？菠蘿由頂到底都隱藏着它的鮮甜秘密，老果農教你一眼挑出靚菠蘿。就是最多人混淆的菠蘿、鳳梨，只看一個部分即知。



菠蘿的顏色由青到黃，深淺不一，葉子有長有短、釘子（果眼）有大有細、有疏有密，這些都代表着它的成熟程度、鮮甜指數，YouTube頻度《美食彩味》便分享了老果農的5個挑選方法，看一眼就能秒速揀到新鮮香甜、營養豐富的靚菠蘿了。

按圖看菠蘿鮮、香、甜、營養高的6大特徵：

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1 顏色：黃中帶青

橙黃色：若整個帶橙黃，一點青色也沒有，那代表它已過度成熟，內裡可能變黑，還帶點壞掉的酒味，口感軟腍不爽脆，不宜購買。

黃中帶青：若菠蘿是亮黃，整體發黃帶青，代表它熟度剛好，買回家可直接吃，口感最好。

青綠色：整體青綠色且帶硬，代表它未完全熟透，不甜且帶酸澀，脆口而沒香味。

菠蘿要選葉子長而茂密的，那代表生長環境好，營養較豐富，口感更香甜。（《美食彩味》影片截圖）

2 葉子：長而茂密

要判斷一個菠蘿的營養甜度，最能在它頭頂的葉子上反映。葉子又長又茂盛，代表生長環境好，營養較豐富，口感更香甜。葉片短的，即未完全生長好便摘下來，養分累積不夠，甜度也較低，因此宜選葉子長而密的。

3 果心：宜細且鮮

除了留意頂部的葉片，也別忘看看菠蘿底部的果心是否新鮮。若帶點黑或乾枯的，就是放了一段較長時間不太新鮮。此外，果心細，內裡的硬心也細，口感較佳。

4 果眼（釘）：大而稀疏

若果眼又小又密集，代表它的日照時間不足，不會很甜。相反若大而稀疏的話，光照足也較香甜。

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5 硬度：適中勿過軟

輕輕按壓外皮，看它的軟硬度是否適中，過軟甚至微微滲水，就是過熟不宜買了。

6 香味：濃郁香甜

如果外表相若的菠蘿，也可透過香味來分辨它的成熟程度，成熟的菠蘿香味濃郁，糖分足，味道甜；相反沒散發香味的，甜道也不足。

台灣鳳梨有很多不同品種，味道各有不同，但葉子沒帶齒輪，不會扎手，(鄒家鳳攝)

菠蘿、鳳梨一摸即分辨！

菠蘿和鳳梨雖然不同，但營養價值相若，有豐富維他命B1、C、鉀、鎂等，其鳳梨酵素加上纖維，有助蛋白質分解，幫助消化，增腸道蠕動，防止便秘等。菠蘿的葉子帶刺，摸一下已扎手了，但鳳梨的葉子則沒有齒輪。

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