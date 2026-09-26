楊枝甘露食譜｜做法簡易15分鐘完成港式甜品、芒果柚子酸甜好清新

港式甜品當中，記者喜歡鮮奶燉蛋白和楊枝甘露，前者香滑細膩，後者酸甜開胃。家中買了兩個沙田柚，一時間吃不完，拿來做楊枝甘露剛好。這個食譜除了時令水果外，還加入了益力多，令味道更豐富。在家自製，無論你想低糖、少奶，以至酸甜度都可自己控制！攝錄：歐嘉樂、李偉軒 剪接：甘力基



楊枝甘露是一款常見的港式甜品。

楊枝甘露是一款由柚子、芒果、西米做成的甜品，更可以把楊枝甘露製成雪糕、雪條和布丁等，款式多變。這道甜品製作起來比想像中簡單，只需把材料拌勻便是，當中最需要注意的是處理西米的步驟。西米煮過火便會變得軟爛，失去彈牙的口感，因此煮之前需預先浸西米，煮至約8成熟便可關火焗至全熟，之後再把西米「過冷河」，便不怕西米軟塌塌結成一團了。

楊枝甘露食譜做法

楊枝甘露食譜做法