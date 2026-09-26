蛋包飯食譜做法｜漩渦蛋包飯4招1雙筷子全程唔郁？煎鍋幾大有講究

蛋包飯做法有幾種，有的是煎好蛋皮，蓋在飯面；有的是奄列流心蛋包飯，鋪在飯面上再切開，流心的奄列仍水漾般嫩滑。這次要介紹的是前者，不過略嫌普通一塊蛋皮太單調，因此做成漩渦形，有人叫它「漩渦蛋包飯」、「扭紋蛋包飯」或「旋風蛋包飯」，日本專業侍蛋師友加里就曾拍片介紹這款蛋包飯的做法和貼士，最重要的工具是筷子！



友加里大讚漩渦蛋包飯很好味！（YouTube截圖：料理研究家ゆかりのおうちで簡単レシピ）

完美漩渦蛋做法由一隻合適的鑊開始

漩渦蛋包飯到底如何製作？在日本考獲「三星侍蛋師」資格的藝人友加里，多次在電視節目上分享自己煮蛋的食譜和心得，她本人亦有自己的YouTube頻道，經常分享雞蛋料理以及其他食譜短片，其中一條蛋包飯短片有近80萬人觀看。記者就綜合出4個整蛋包飯的貼士和秘訣，提升成功率！

蛋包飯通常以茄汁飯為飯底，友加里的做法是配上洋葱和煙肉餡料，當然你亦可以換成雞肉粒或任何你喜歡的食材。至於用熱飯還是冷飯，她說沒有所謂，但一般來說熱飯較容易推散。做好飯之後，就可以開始煎蛋皮了，原來想做到最完美的漩渦蛋，鑊的大小也十分講究。

請按下圖睇漩渦蛋包飯的材料、步驟和小貼士：

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漩渦蛋包飯食譜材料 飯130克 雞蛋2隻 煙肉2片（或雞肉粒20克） 洋葱1/8個 茄汁2.5湯匙 鹽1/3茶匙 胡椒1/3茶匙 清湯粉1茶匙 水2湯匙 牛油5克+10克 油1茶匙+2茶匙

漩渦蛋包飯食譜步驟 1.先將洋葱切粒，煙肉也切粒 2.準備炒飯，燒熱鑊再倒入1茶匙油，炒香洋葱，下煙肉、茄汁、鹽和胡椒，炒至茄汁溢出香味加飯同炒，加5克牛油炒勻，即可放入鋪了保鮮紙的碗。 3.將茄汁飯倒轉吸在碟上，形成工整的圓拱形飯。 4.準備煎蛋皮，先打蛋在碗中，加水拌勻，過篩。 5.10克牛油、2茶匙油在鑊中煮至溶化，滋滋作響後可倒入蛋液，中火至中大火煎蛋皮。 6.蛋皮半凝固狀態下，把兩隻筷子從兩端移向中心，但筷子間要保留點距離；順時針旋轉煎鍋，直至蛋皮凝固便可關火，其間筷子全程保持在原位。 7.慢慢把蛋皮沿鑊邊滑在飯面上，再徐徐及輕力地拔走筷子，即成！

蛋包飯食譜做法不失敗秘訣：

~蛋液中加水有助口感蓬鬆，攪完過篩則令口感更幼滑。

~建議用直徑20厘米左右的鑊來煎蛋皮。

~同時用牛油、油來煎蛋皮，不那麼易焦燶；而油量一定要多，防止蛋皮黐底，確保可以旋動。

~準備轉動蛋皮時，可搖一搖平底鑊，確保沒有黏住才開始轉，因為一旦黐底就會失敗。

友加里整完後馬上試食，大讚很好味！除了這款蛋包飯，她還做過流心奄列蛋包飯、咖喱蛋包飯等等，只要學曉基本功就有很多種變化了。