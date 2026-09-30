免焗蛋糕食譜｜微波爐海綿蛋糕5分鐘食得！鬆軟零難度+15秒回軟法

免焗蛋糕食譜｜微波爐食譜｜整蛋糕不一定要用焗爐，想吃到軟綿綿的蛋糕，原來用微波爐就做得到！微波爐海綿蛋糕做法十分簡單，只需把5種材料混合並加熱便成！

攝影：鄧穎琪



免焗蛋糕食譜｜班戟粉海綿蛋糕 免開火5分鐘搞掂

不用焗爐整蛋糕，有人會蒸，但這次筆者實試的是完全免開火，用微波爐就做到的海綿蛋糕，5分鐘左右已可完成，即使是半夜三更突然想食蛋糕，都可以馬上整到！微波爐海綿蛋糕共需5種材料：班戟粉、牛奶、糖、牛油和蛋都是家中必有的材料，非常方便。

請按下圖睇微波爐海綿蛋糕所需材料和做法：

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微波爐海綿蛋糕食譜

材料：

班戟粉150克

牛油溶液30克

蛋1隻

牛奶100毫升

糖2湯匙



做法：

1.把所有材料放入大碗裏拌勻至幼滑，倒進模具，鋪上微波爐保鮮紙。

2.蛋糕以600W（約中大火）加熱3分30秒，取出脫模，切件即成。



不失敗貼士：

封保鮮紙時，邊緣預留少許縫隙以便水蒸氣排出（或使用牙籤戳數個小孔）



微波爐海綿蛋糕鬆軟香甜。

總括而言，這次經驗很成功！微波爐海綿蛋糕確實方便易做，即使本身零廚藝都會做到，基本上步驟就只得混合材料和加熱而已。筆者試吃後認為海綿蛋糕口感尚算鬆軟，甜度也剛好，是濕潤了丁點。

蛋糕放置久了會變硬，建議想吃的時候，在表面輕噴少許水霧，再加熱15秒，它便會馬上回軟。