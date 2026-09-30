免焗蛋糕食譜｜微波爐海綿蛋糕5分鐘食得！鬆軟零難度+15秒回軟法
撰文：黃翠衣
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免焗蛋糕食譜｜微波爐食譜｜整蛋糕不一定要用焗爐，想吃到軟綿綿的蛋糕，原來用微波爐就做得到！微波爐海綿蛋糕做法十分簡單，只需把5種材料混合並加熱便成！
攝影：鄧穎琪
免焗蛋糕食譜｜班戟粉海綿蛋糕 免開火5分鐘搞掂
不用焗爐整蛋糕，有人會蒸，但這次筆者實試的是完全免開火，用微波爐就做到的海綿蛋糕，5分鐘左右已可完成，即使是半夜三更突然想食蛋糕，都可以馬上整到！微波爐海綿蛋糕共需5種材料：班戟粉、牛奶、糖、牛油和蛋都是家中必有的材料，非常方便。
請按下圖睇微波爐海綿蛋糕所需材料和做法：
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微波爐海綿蛋糕食譜
材料：
班戟粉150克
牛油溶液30克
蛋1隻
牛奶100毫升
糖2湯匙
做法：
1.把所有材料放入大碗裏拌勻至幼滑，倒進模具，鋪上微波爐保鮮紙。
2.蛋糕以600W（約中大火）加熱3分30秒，取出脫模，切件即成。
不失敗貼士：
封保鮮紙時，邊緣預留少許縫隙以便水蒸氣排出（或使用牙籤戳數個小孔）
總括而言，這次經驗很成功！微波爐海綿蛋糕確實方便易做，即使本身零廚藝都會做到，基本上步驟就只得混合材料和加熱而已。筆者試吃後認為海綿蛋糕口感尚算鬆軟，甜度也剛好，是濕潤了丁點。
蛋糕放置久了會變硬，建議想吃的時候，在表面輕噴少許水霧，再加熱15秒，它便會馬上回軟。
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