【水波蛋】微波爐水波蛋流心滑捋捋　45秒完成不爆炸關鍵是……

撰文: 鄧穎琪 最後更新日期: 2021-03-30 20:54

Egg benedict是深得民心的西式早餐,把蛋黃醬與半熟的水波蛋(Poached egg)放在多士或英式鬆餅上吃,蛋汁滲入多士內,美味非常。對不少人來說,要將水波蛋完美地掌握在半熟狀態絕不簡單,時間控制、水量等等皆有竅門,不過網上就流傳一個用微波爐做水波蛋的方法,1分鐘內可完成,記者日前就實測試試!

水波蛋免鹽免醋做法

在開始之前,先重溫一下平常做水波蛋的方法,有人會加醋、有人會加鹽,亦有人認為更重要的是把鍋中的水攪出漩渦,以防止蛋白散開。此外,也有些人很著重雞蛋的大小和產地,亦堅持用室溫蛋,但原來這些因素皆不會影響水波蛋的外觀和味道。至於怎樣煮水波蛋,以下就有4個貼士,不妨參考看看。

【入廚貼士】免鹽免醋免整漩渦 加一樣材料做出完美水波蛋!

+ 12 + 12 + 12

另一款水波蛋實驗,則用上更多調味料,以及漩渦法等等,水溫、時間皆有分別,務求能試出最完美的方法。

【入廚貼士】煮水波蛋必成功7大心得 實試6種方法邊種最完美?

6款自家製水波蛋,每種烹調的細節位都有些微分別,你又覺得哪個最像樣?(資料圖片/尹嘉蔚攝)

水波蛋微波爐做法

上述方法確實能做出滑捋捋的水波蛋了,不過前後所需時間可能都接近10分鐘,對於趕住食完早餐出門的朋友來說,隨時連10秒也花不起啊。如果是這樣的話,或許你可以考慮用微波爐做水波蛋,最快45秒就完成。看到這裡,你可能會疑惑:「微波爐叮蛋,不是會爆炸嗎?」

微波爐叮蛋為何會爆炸?

沒錯,過往確實有人叮雞蛋叮到爆炸,有YouTuber把雞蛋放進微波爐,拍下其後爆炸的過程,大約20秒就足以令雞蛋爆開。另外亦有研究員利用100隻雞蛋進行實驗,發現雞蛋爆炸時所產生的音量可達至83至133分貝,跟噴射機所發出的聲音相若。為何用微波爐叮蛋會爆炸呢?那是因為蛋殼並不透氣,內裏的水會變成水蒸氣,蛋殼內的壓力一下子提高,繼而造成膨脹而產生爆炸。

很多人不敢用微波爐叮蛋,怕會發生爆炸,有人甚至曾被熱燙的蛋液灼傷,差點失明。(資料圖片)

然而,這次示範的微波爐水波蛋,參考了外國食譜網的做法,他們在影片中表示:「How to poach a perfect egg using a microwave in 60 seconds?(如何用微波爐在60秒內製成完美的水波蛋?)」筆者試做後,果然亦沒有發生爆炸,而且所花時間比原定還要少。

請按下圖睇微波爐水波蛋製作方法及成功與否:

+ 4 + 4 + 4

原來微波爐不止能煮水波蛋,就連蒸水蛋都一樣成功。以下是另一個實驗,叮水蛋表面光滑,不會過水又不會滿佈凹凸洞,有些少豉油更是無敵。若想用微波爐做出完美又不會爆炸的水蛋,記得學懂以下5個小秘技。

請按下圖睇微波爐叮水蛋方法:

【叮叮實驗室‧蒸蛋】叮水蛋暖水溫熱 完美演繹