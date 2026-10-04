西檸雞食譜｜做法簡易檸檬果酸無添加、4步完成清香開胃住家菜
撰文：韓詠儀
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西檸雞食譜煮法的靈魂在於檸檬，醬汁加入新鮮檸檬汁和檸檬皮屑，陣陣清香，拌以炸雞，味道豐富，絕非以白醋和砂糖調成的醬汁能媲美。一道菜把檸檬內外用盡，絕不浪費！攝錄：鄧倩螢、張芷澄
煮西檸雞小貼士
西檸雞酸酸甜甜，嫩滑的雞肉被晶瑩剔透的醬汁包裹，光是嗅到香味就巴不得馬上添飯！用無骨雞髀肉以半煎炸的方式烹調，既省油，亦健康一點，只要炸起後瀝乾多餘油分，製成品一樣金黃香脆。
如想榨取更多檸檬汁，秘訣是先用手壓着檸檬，在桌子上來回滾動，弄破檸檬內的細胞壁，這樣切開榨汁時，便輕鬆多了。
西檸雞食譜煮法
雞髀肉250克
檸檬汁3湯匙
檸檬汁3湯匙
檸檬皮適量
蜜糖6湯匙
生粉水3湯匙
雞蛋1隻
油適量
西檸雞醃料材料
砂糖1茶匙
生抽3湯匙
油1湯匙
黑胡椒碎1茶匙
麻油1茶匙
生粉2湯匙
西檸雞做法
1.抹乾雞髀肉，加入砂糖、生抽、油、黑胡椒碎、麻油和生粉醃20分鐘。 2.把雞件逐一蘸上薄薄一層蛋漿及生粉。 3.燒熱油鑊，將雞件半煎炸成金黃色，撈起隔油，備用。 4.在鍋中倒入檸檬汁、檸檬皮屑、蜜糖和生粉水煮成醬汁。 5.放入雞件與醬汁拌勻即可。
不失敗貼士：可用麥芽糖代替蜜糖，會較有光澤及濃稠。