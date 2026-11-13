酒店房無微波爐！女子用掛燙機翻熱剩菜被轟！食安揭4大奪命危機

剩菜加熱｜住酒店想翻熱宵夜但房內沒有微波爐，你會怎麼做？近日台灣一名女子在酒店想加熱剩菜時，便直接用掛燙機加熱，並將過程拍下發到Threads同網友分享。結果帖文一出引來大批網民批評「缺乏常識」。事實上，食物安全中心指這樣做隨時惹菌傷身！



剩菜加熱｜台灣女子用掛燙機加熱剩菜 被指無常識

從圖片可以看到，她先將飯菜放進水槽、蓋上毛巾，再用掛燙機對著噴蒸氣，最終約花了10分鐘便成功復熱。帖文一出，網友們非但沒有覺得實用，反而直呼超不衛生，紛紛批評事主缺乏常識。

不少網友指出，洗手池有好多細菌會被吹到食物上，加上這台掛燙機被很多人使用過，內部難免積藏許多棉絮、污垢等，會污染飯菜；再者，食物氣味亦有機會殘留在機器內，恐影響下一位住客使用。若果真的想吃熱的飯菜，可以去便利店借微波爐，安全得多。

事主坦言，因為酒店附近沒有便利店，實在太想吃宵夜才出此下策，事後也沒有拉肚子，並表示會虛心接受建議。（magnific）

剩菜加熱｜事主致歉後刪帖仍惹熱議

面對網民批評，事主解釋，使用前已清潔過水槽，而且用的是咖啡機旁的洗手盆，並非浴室內的。她坦言，因為酒店附近沒有便利店，實在太想吃宵夜才出此下策，事後也沒有拉肚子，並表示會虛心接受建議。不過，這番回應未能平息爭議。事主隨後已刪除原帖，但事件仍引發熱烈討論。

剩菜加熱｜掛燙機加熱藏4大危機 食安指易惹菌漏電

事實上，掛燙機噴出的水蒸氣溫度高達100°C左右。當熱蒸氣碰到冰冷的飯菜時，會迅速變成水珠並釋放大量熱能，加上蓋在上面的毛巾能留住熱氣，相當於一個簡易版蒸籠。這樣做確實能把飯菜加熱，但風險較高。因此住酒店時想翻熱食物，最好還是到附近的便利店，或是直接聯絡酒店員工幫忙處理，切勿「靈機一動」亂用電器，以免發生意外。

掛燙機噴出的水蒸氣溫度高達100°C左右，當熱蒸氣碰到冰冷的飯菜時，會迅速變成水珠並釋放大量熱能，確實能把飯菜加熱，但風險較高。（magnific）

掛燙機加熱剩菜危害【1】易惹菌

掛燙機若長期無清理，內部容易積聚水垢、滋生細菌，會污染飯菜。

掛燙機加熱剩菜危害【2】容易漏電燙傷

除了網民提到的衛生問題外，洗手池較潮濕，用掛燙機容易漏電。此外，高溫蒸氣穿透毛巾時亦極易燙傷手部。

掛燙機加熱剩菜危害【3】致腸胃不適

根據香港食物安全中心建議，烹煮或翻熱食物時，中心溫度應達至75°C或以上並維持至少30秒，否則難以消滅細菌，並且復熱食物是應該當作「重新烹煮」，而不只是單純加溫。然而，掛燙機蒸氣的穿透力有限，可能只是令食物表面變熱、內部依然冰冷，吃完後極易導致腸胃不適。

掛燙機蒸氣的穿透力有限，可能只是令食物表面變熱、內部依然冰冷，吃完後極易導致腸胃不適。（magnific）

掛燙機加熱剩菜危害【4】要賠錢

若在加熱過程中操作不當或食物醬汁滲入，導致電器損壞，酒店隨時會要求照價賠償，得不償失。

本文作者：王詩欣

香港01《01教煮》、好生活頻道編輯。專注於日常健康飲食、疾病預防以及生活技巧。擅長將複雜的醫學研究與專業建議，轉化為簡單易懂的科普文章，為讀者提供全面、實用的生活指南。

