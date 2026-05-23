一家三口吃剩菜全患癌！醫生揭6大慳錢致癌習慣 油煙機關太快都錯

癌症已連續多年位居台灣人十大死因之首，除了遺傳與環境因素，許多看似無傷大雅、甚至堪稱「傳統美德」的生活習慣，卻也成為隱藏的致癌元兇。台灣血液腫瘤科醫師廖繼鼎指出，許多人勤儉持家，卻因為省錯地方而誤踩健康地雷，「有太多癌症，其實是省錢省出來的。」



在萬物齊漲的年代，許多人拼命節約省錢，但當心省錯地方，最後卻要花幾十倍的金錢在醫院！林口長庚醫院血液腫瘤科醫師廖繼鼎表示，我們在日常生活中無意識的「省錢決定」，可能一點一點把自己推向病床，直言：「癌症，真的可能是『省出來的』！」

省錢飲食藏風險，一家三口全罹癌

廖繼鼎在YouTube頻道《出神入化廖醫師》中分享，一家三口因長期食用剩菜剩飯，最終相繼罹患胃腸道癌症。他解釋，冰箱雖能延長食物的保存期，卻不能阻止細菌生長，特別是綠葉蔬菜隔夜冰存後，可能產生較多的亞硝酸鹽，常其食用會增加罹患消化道癌症的風險，所以最好適量烹煮、當餐吃完。

老一輩常把「勤儉持家是美德」掛在嘴上，覺得東西看起來還能吃，為什麼要丟掉？因此購入已經不新鮮的打折蔬果，或是冰箱裡的食物明明已經過期，卻捨不得丟掉，甚至「切掉壞掉的地方就好」。諸如「發霉的乾貨」、「爛掉一小塊的水果」、「冰箱裡過期的優格」等等，但這些以為「聰明、不浪費」的行為，卻可能埋下病因。

「因為食物一旦發霉，就可能產生一級致癌物——黃麴毒素，長期食用會大大增加罹患肝癌的風險。」廖繼鼎強調，也許你看到只有一小處發霉，但霉菌的菌絲可能已深入你看不到的地方，「為了省那一點點錢賠上健康，真的值得嗎？」廖繼鼎說。

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發霉、過期、加工品、回鍋油皆是地雷

過期食物則意味著可能有細菌滋生，可能引起胃腸炎、嘔吐、不舒服，長期可能導致腸胃功能受損、吸收不好，進而使抵抗力下降，甚至為癌症的發生提供可趁之機。

此外，許多人為了省時、省錢常吃超加工食品，如香腸、泡麵等，但這些食物往往含高糖、高鹽及多種添加物，長期攝取不僅危害健康，更可能導致癌症。

廖繼鼎也提到，一名50多歲男子因為節儉，家中食用油常反覆使用不捨丟棄，幾年前罹患肝癌。他表示，雖然肝癌病因複雜，但反覆加熱的油脂會產生反式脂肪酸與氧化產物，對肝臟造成長期負擔，是導致癌症的重要原因之一。

烹飪油煙也致癌，開關抽油煙機別太快

最後一個容易被忽略的省錢地雷，則是炒完菜立刻關掉抽油煙機來省電費。

廖繼鼎說，不少家庭習慣在炒菜後立即關掉抽油煙機，但廚房油煙中含有大量有害物質，尤其高溫快炒產生的懸浮微粒與揮發性有機化合物，長期吸入會增加肺癌風險，正確的作法，是在開火前就啟動抽油煙機，烹調完成後持續運轉3至5分鐘，確保空氣流通，降低危害。

健檢不能省，及早發現最關鍵

除了飲食與生活習慣，廖繼鼎也提醒，不少民眾自覺身體健康、或為了省下健檢費用，甚至抱持「不做檢查就沒事」的鴕鳥心態而忽視定期健康檢查，結果為了省那一年幾千元的健檢費用，錯過了癌症的治療黃金期。

廖繼鼎強調，很多癌症在初期根本是沒有症狀的，一旦出現不適已是中晚期；而且早期的癌症治療相對簡單、費用也較低，若到了晚期，不僅治療難度大幅提昇，治療費用也是倍增。「健檢就像買保險，平時可能用不到，關鍵時刻卻能保命！」絕對是值得的健康投資。

廖繼鼎也說，很多人工作忙碌、回家就想躺平，覺得去健身房太花錢，戶外運動又太麻煩，但長期不動卻會導致肥胖、心血管疾病及癌症風險。他建議，每天走路30分鐘，就能有效降低罹患上述這些疾病的機率，只要利用上下班、午休或晚飯時間，「動起來就好！」

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