打邊爐剩菜每7分鐘細菌翻倍！放雪櫃都變質+處理4招翻熱勿漏1動作

打邊爐｜食物中毒｜寒冷的冬季，熱呼呼的打邊爐成為大部分人的午晚餐首選。然而每次餐後總會剩下湯底和食材，有些人會糾結丟掉實在浪費，放進冰箱留用又可以嗎？能保存多久？若處理不當，剩菜不僅會迅速變質，更可能引發腹瀉、腹痛，食物中毒！



打邊爐剩菜若處理不當引發腹瀉、腹痛（Subagus Indra@unsplash）

打邊爐後的剩菜可以放進雪櫃裡保存，但前提是必須採用正確的保存以及重新加熱的方法。

打邊爐剩菜｜保存時間：2至3天內

打邊爐剩菜通常有生肉、海鮮、蔬菜、豆腐、丸子等，食材豐富的同時意味著交叉污染的風險較高，在煮的過程中，筷子夾取生食後又接觸熟食，湯底會混入所有食材的細菌，且打邊爐常吃的綠葉蔬菜（如：菠菜、生菜、茼蒿等）隔夜後細菌可能會將硝酸鹽轉化為亞硝酸鹽，若食用容易腸胃不適，嚴重恐致細菌感染與急性中毒。食物保鮮｜專家揭雪櫃保鮮非萬能8種食物要即掉！剩菜可放多久？

打邊爐剩菜最好在2至3天內吃完（C1_gua@pixabay）

香港食物環境衛生署建議：如果放在雪櫃裡面保存，愈早吃完愈好，最好在2至3天內吃完。



打邊爐剩菜｜保存方法：分成小份密封冷藏

除了要注意保存時間，正確的保存方法同樣至關重要，若然處理不當，剩菜可能會迅速變質，連兩天都保存不了。

打邊爐時需注意的致病菌是「產氣莢膜梭菌」，這種菌通常在生肉、蔬菜中出現，若在室溫下長時間放置超2小時，溫度就會停留在12℃至50℃這個「危險區間」，香港食物安全中心指引說明，這時產氣莢膜梭菌會以每7.1分鐘增長一倍的驚人速度繁殖，若食用會引發腹瀉、腹痛等症狀，一般患者通常可於兩日內康復，但對年幼、長者和免疫力較低的人，會較易出現嚴重及持續症狀。隔夜餸保存｜剩菜放雪櫃正確6招 最長可放1個月！什麼盛載都有關

也不可把整個鍋放雪櫃，產氣莢膜梭菌最喜歡待在氧氣稀少的地方，例如鍋底。若細菌殘留在鍋底，在溫度回升後會再次繁殖。

打邊爐剩菜要分成小份密封保存（iStock）

香港食物安全中心建議

1. 最好將剩菜分成小份，分別裝入密封的保鮮盒中，待溫度降至一定程度後，蓋上蓋子或保鮮膜，放入雪櫃冷藏，以防止串味。

2. 不可在室溫下放超過兩小時。

3. 不可把整個鍋放雪櫃。



打邊爐剩菜｜翻熱方法：邊加熱邊攪拌至少一分鐘

產氣莢膜梭菌怕氧氣，所以拿出來加熱時，一定要徹底加熱，並一邊熱一邊攪拌鍋中的食物，讓食物暴露在空氣中。食物安全｜剩菜煮滾就冇菌？食安3迷思做錯1步開封飲品變細菌濃湯

香港食物環境衛生署建議：在75℃下加熱至少一分鐘，簡單來說就是要充分加熱到冒煙及燙手，不要重複加熱。



打邊爐剩菜翻熱要邊熱邊攪拌至少一分鐘（sti300p@pixabay）

打邊爐剩菜｜判斷變質：1看2聞3摸4技巧

即使將剩菜冷藏，它們依然會隨著時間而變質，打邊爐剩下的湯底比較濃郁，且產氣莢膜梭菌或沙門氏菌，即使數量較多，它們也不會改變食物的外觀、氣味或味道，所以不能單純的依靠「聞起來沒問題」或「看起來沒事」來判斷。以下是一些判斷剩菜是否變質的貼士：食油變質3特徵現1情況即刻要掉！正確存放7招+消委會安全食油名單

1. 食材變色：湯底變得渾濁、乳白或者變成暗淡的褐色，肉類由原來的粉紅變成暗灰色或灰褐色，蔬菜變得軟爛且呈現暗黃色或褐綠色。

2. 味道異常：聞起來有酸味、臭味或者臭雞蛋味。

3. 湯底濃稠：如果湯底已經變得混濁、有浮沫，立即丟掉。

4. 觸感明顯：摸到表面有明顯的粘液，用手指按壓肉類不彈回，表示已變質要即丟。

