胃癌｜52歲男吃剩菜致胃癌！醫警雪櫃5高危食物+牛奶錯1步傷肝腎

胃癌｜雪櫃｜許多上班族習慣在周末一次過煮好一星期的飯菜放入雪櫃，以為這樣就萬事大吉。但醫生警告，雪櫃非萬能！山東一名52歲男子就因為長期吃雪櫃剩菜，確診胃癌第3期。醫生還提醒，有5種常見食物不建議在雪櫃長期存放，有致癌風險，尤其牛奶、青菜，錯1步極傷肝腎。



山東一名52歲男子就因為長期吃雪櫃剩菜，確診胃癌第3期。（AI生成圖片）

胃癌｜貨車司機常剩菜不熱直接吃 患第三期胃癌

李先生（化名）是一名長途貨車司機，工作時間極其不規律，無法按時吃飯。妻子為了照顧他，經常一次過煮很多菜放進雪櫃，等他隨時有得吃。沒想到，過了一段時間，李先生的上腹就隱隱作痛，一開始他以為是慢性胃炎，便自行服藥了事。直到有一天，他突然劇烈肚痛且呼吸困難。送院檢查後發現，已患上胃癌三期，並且出現癌細胞轉移的跡象。

醫生追問下才得知，原來李先生經常不加熱就直接吃。醫生提醒，雪櫃不是保險箱，剩菜放得過久都會滋生細菌和毒素，若長期吃又不加熱，毒素會損傷胃黏膜，日積月累會演變成胃癌。

胃癌｜醫生警告5種高危剩菜 傷胃損肝腎

據《澎湃新聞》報道，醫生警告雪櫃並非萬能，有5種食物不建議長期存放，否則可能演變成癌症的「幫兇」。

高危剩菜【1】綠葉蔬菜 傷害胃黏膜

菠菜、椰菜等蔬菜，天然含有硝酸鹽，煮熟後若長時間冷藏，細菌就會將其分解成亞硝酸鹽。特別是用好多油爆炒出來的才，存放16小時，亞硝酸鹽含量更會暴漲，吃下肚會直接傷害胃黏膜。

菠菜、椰菜等蔬菜，天然含有硝酸鹽，煮熟後若長時間冷藏，細菌就會將其分解成亞硝酸鹽。（資料圖片）

高危剩菜【2】冷凍肉 滋生大量毒素

許多人會習慣將肉解凍完又再冷凍，這個重複的過程會破壞肉類細胞，從而滋生大量細菌並產生亞硝基化合物等致癌物質。而且解凍的次數愈多，毒素的濃度就愈高。醫生建議，可在冷凍前就將肉類分成一份份，按每次食用量單獨解凍。

許多人會習慣將肉解凍完又再冷凍，這個重複的過程會破壞肉類細胞，從而滋生大量細菌並產生亞硝基化合物等致癌物質。（AI生成圖片）

鴨肉功效｜健脾胃穩血糖3類人不宜 教選鴨貼士+食材搭配要去皮嗎

高危剩菜【3】剩飯剩菜 忌不加熱增癌變風險

加工食品或燉肉、豆製品等富含蛋白質的食物，尤其容易變質。若從雪櫃拿出來不加熱就直接吃，這些毒素就會直接進入人體，增加癌變的風險。

加工食品或燉肉、豆製品等富含蛋白質的食物，尤其容易變質。（wichai bopatay@Pixabay）

高危剩菜【4】已開封的牛奶／乳製品 損害腸道傷肝腎

不少人喜歡買大瓶裝的牛奶、優格等。但開封後，不按時飲完，極易變質。誤食不僅會損害腸道健康，還會傷肝腎。建議最好3至7天內飲完。

不少人喜歡買大瓶裝的牛奶、優格等。但開封後，不按時飲完，極易變質。（magnific）

宵夜｜傷胃損腎致癌！醫教半夜餓醒正確吃法 選輕食避免消化不良

高危剩菜【5】醃製品 極傷消化系統

鹹魚、煙燻肉及泡菜等醃製食品，本身就含有防腐劑和高鹽分，若在雪櫃長時間存放，會加速亞硝酸鹽的生成，吃下肚後，亞硝酸鹽會與胃內的胺類物質（例如海鮮等）結合，形成一級致癌物「亞硝胺」，極傷消化系統。

鹹魚、煙燻肉及泡菜等醃製食品，本身就含有防腐劑和高鹽分，若在雪櫃長時間存放，會加速亞硝酸鹽的生成（pixabay@hytkz88）

護胃4食物

護胃食物【1】大蒜 胃癌風險降低約50%

富含大蒜素，這是一種天然的抗生素，能有效對抗多種細菌、病毒，也有助於預防感冒。根據發表在《美國臨床營養學雜誌》的一項研究指出，經常食用大蒜的人，患胃癌風險會降低約50%，大腸直腸癌降低約30%。大蒜素只有在細胞受損時才會產生，最好切開後靜置5至10分鐘在煮。

大蒜，降低胃癌風險約50%。（congerdesign@Pixabay）

護胃食物【2】十字花科蔬菜 胃癌風險降低41%

椰菜花、西蘭花、羽衣甘藍等十字花科蔬菜富含蘿蔔硫素及硫代葡萄糖苷，具有強效抗氧化及解毒作用，有助於保護胃黏膜免受自由基破壞。一項發表於《Nutritional Cancer》的研究指出，常吃十字花科蔬菜的人胃癌風險會降低41%。

多吃西蘭花、椰菜花等十字花科蔬菜 胃癌風險降低41%。（Tyrrell Fitness And Nutrition@unsplash）

抗癌食物｜研究證6抗癌蔬菜 菠菜抗氧化大蒜防胃癌 榜首最多人愛

護胃食物【3】綠茶 緩解胃部不適

綠茶是通過曬乾、烘乾和炒乾製作的，沒有經過發酵，所以保留最多的天然物質。《Journal of Research in Medical Sciences》指出，綠茶富含多酚，有助消滅病菌。因此，如果因為細菌感染而胃痛，可以適量飲用綠茶，緩解胃部不適。止胃痛茶｜綠茶殺惡菌洋甘菊助放鬆 8款茶減胃痛1種飲錯胃痛加劇

綠茶富含多酚，有助消滅病菌。（unsplash）

護胃食物【4】秋葵 改善消化不良

秋葵含有果膠、牛乳聚糖等成分，能促進消化、緩解胃炎與胃潰瘍。此外，秋葵特有的黏蛋白，能保護胃壁，並促進胃液分泌提高食慾，改善消化不良。秋葵護胃助防癌5功效 整條吃恐吞蟲落肚！現1情況勿買+清洗方法

秋葵含有果膠、牛乳聚糖等成分，能促進消化、緩解胃炎與胃潰瘍。（P K from Pixabay）

參考資料：Kenh14