6個煮食壞習慣！油冒煙落鑊易釋致癌物　微波爐加熱剩菜正確方法?

研究顯示，經常在家做飯的人更長壽，但有些做法會讓健康好處大打折扣。究竟是哪些錯誤，會讓做飯變成一件傷身的事？



6個廚房裏的常見錯誤👇👇👇

6個煮食壞習慣（Pexels@Cihan Yüce）

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1. 油冒煙了才炒菜

有些老人習慣等油冒煙再放菜，認為更香。但加熱溫度超過煙點後，脂肪酸熱分解會產生刺激性強的丙烯醛，刺激眼鼻黏膜；繼續升溫還會生成有毒酮類、醛類，甚至強致癌物苯並芘，同時破壞脂溶性維他命。

因此，炒菜別等油冒煙再放菜。煎炸爆炒可選豬油、牛油、椰子油等高飽和脂肪酸的油脂，耐熱性好。日常炒菜和燉煮，用精煉橄欖油、精煉茶籽油、低芥酸高油酸菜籽油等即可，煙點均在200℃以上，但也別燒到大量冒煙。

2. 油反覆用來煎炸

油脂經過一次煎炸後，游離脂肪酸含量增加，通常引起煙點降低；反覆煎炸後，氧化分解產物不斷聚積，煙點越來越低，還會產生反式脂肪酸和有毒的油脂氧化產物。

煎炸過一次的油，如果油色還比較清澈，可以濾除殘渣後用於做湯、拌餡、做麵點或低溫快炒，不建議再次用於煎炸。

3. 做菜放鹽隨心所欲

有些老人放鹽全憑手感，經常過量。鹽攝入過多會增加高血壓風險，也是骨質疏鬆的危險因素之一。

建議使用限鹽罐和限鹽勺定量放鹽，同時掌握幾個減鹽技巧：多用醋、檸檬汁、薑等調味，替代部分鹽；搭配番茄、洋蔥等風味明顯的食材提味；用了雞精、味精、豆瓣醬等含鈉調味料就應少放或不放鹽；臨出鍋時或關火後再加鹽。

4. 菜刀、砧板生熟混用

有些人家裏只有一塊砧板、一把菜刀，切生肉、切水果都用它，常常切過生肉後用水沖一下就直接切水果。實際上，切過生食的砧板僅靠清水沖洗，根本無法清除殘留的致病菌和寄生蟲卵，此時再切水果、熟食就會造成交叉污染，使致病菌和寄生蟲卵沾染到可直接食用的食物上，增加感染風險。

家中備兩塊砧板、兩把菜刀，生熟分開使用，最好選擇不同款式或不同顏色，方便區分。如果只能共用，一定要先切熟食再切生食。

5. 蔬菜長時間燉煮

有些老人習慣把蔬菜放進鍋裏長時間水煮，而且只吃菜、不喝湯。雖然這樣煮出來的菜軟爛易消化，但大量水加長時間燉煮，會導致維他命C、維他命B1、維他命B2等水溶性營養素大量流失到湯裏。數據顯示，燉菜30分鐘時維他命C損失率可達11.4%~66.9%，而煮菜時約有一半維他命C會留在菜湯中。

想要更好地保留蔬菜營養，可以用蒸或微波加熱的方式；葉菜類也可白灼，沸水焯燙不超過2分鐘，撈出後調味即可，整棵焯水後切碎方便牙不好的老人食用；把菜切碎後煮入湯或粥中，連湯一起喝也不會浪費營養；還可以大火快炒，維他命C 損失率可控制在10%~30%。

6. 剩飯剩菜沒熱透

冰箱冷藏室內雖然低溫，但部分微生物仍能生長，如果加熱溫度或時間不夠，無法徹底殺滅致病菌，就可能造成食物中毒。曾有新聞報道，有人從冰箱拿出兩天前的剩菜，簡單加熱後吃下，不久便出現嘔吐、發燒、昏迷等症狀，最終被確診為李斯特菌引起的化膿性腦膜炎。

建議加熱剩菜時，食物中心溫度要達到74℃以上，可以加點水加熱至湯汁煮沸；如果用微波爐加熱，建議中途攪拌一下，確保受熱均勻。冷凍過的剩菜應放冷藏室過夜解凍或用微波爐解凍，不建議直接放在室溫下長時間解凍。如果飯菜做多了，出鍋1小時內就應及時分裝到保鮮盒中，密封冷藏。

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