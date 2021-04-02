【Gi味俱全】黃淑儀香煎蓮藕餅8大貼士　蓮藕爽口防黑要多做這步

撰文： 鄧穎琪 最後更新日期： 2021-04-02 21:00

蓮藕餅不知你有沒有吃過，筆者本身不喜歡吃蓮藕，就算飲湯有蓮藕，都會把它舀走，不過若是剁碎整成蓮藕餅，我倒也蠻喜歡。黃淑儀（Gigi姐）就曾在節目中兩度示範蓮藕餅的做法，分享箇中竅妙，到底蓮藕選七孔還是九孔的好？蓮藕與豬肉的比例應該多少？如何防止蓮藕氧化變黑？煎藕餅如何不鬆散？她都一一解答。

黃淑儀（Gigi姐）在myTV SUPER的節目《Gi味俱全第二季》其中一集，分享了香煎蓮藕餅的做法。她說跟朋友外出用膳時，朋友愛點蓮藕餅，她就心想，其實蓮藕餅並不難做，不必特地到餐廳也吃得到，一於在家試試，於是便示範了香煎蓮藕餅的製法。

不知道大家知不知，蓮藕生長在荷塘，她主持其他飲食節目時，就曾跟攝製隊親身見過人在荷塘採摘蓮藕，原來荷花枯乾後，其葉梗下就會連住一條蓮藕。因著生長環境的緣故，蓮藕裡裡外外都很髒，煮之前千萬要洗淨。在煎蓮藕餅之前，如何揀適當的蓮藕也是十分緊要，Gigi姐就教大家七孔與九孔蓮藕的分別。

蓮藕生長於荷塘，有七孔和九孔之分，兩者口感和功效各有不同。（節目截圖：《Gi味俱全》）

請按下圖睇香煎蓮藕餅的材料、做法和8大貼士：

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嫌蓮藕餅太乾，可蘸喼汁享用。（節目截圖：《Gi味俱全第二季》）

3招學揀靚陳皮 果皮陳皮點樣分？

此外，Gigi姐其實早在上季的《Gi味俱全》已介紹過一次香煎蓮藕餅製法，她當時做的是「陳皮蓮藕餅」，她分享了陳皮與果皮的分別。眾所周知陳皮是將橙皮曬乾而成，有時我們會說「陳皮」，有時又稱它作「果皮」，原來，3年以下的只能叫「果皮」，放置達3年以上，愈來愈陳舊的，方能叫「陳皮」，品質當然也愈來愈好。

請按下圖睇Gigi姐教揀陳皮的3大貼士：

以下還有多一個煎蓮藕餅食譜，做法跟Gigi姐的略有不同，有興趣也可參考。

【煎蓮藕餅食譜】清新爽脆不膩滯 簡易快捷家常菜

煎蓮藕餅食譜

資料來源：《Gi味俱全》第二季