Gi味俱全｜黃淑儀麻辣鴨舌只需30分鐘　現成滷水汁加3種材料更香

撰文： 鄧穎琪 最後更新日期： 2021-02-28 20:05

鴨舌的受歡迎程度原來遠超想像，它是送酒小食，亦是很多人去旅行必買的手信，根據「Google香港2020年度熱爆食譜搜尋」，鴨舌更榮登第一位，實在有點意外。而黃淑儀早前在節目分享了一道快、靚、正的鴨舌食譜，原本以為滷鴨舌很花時間，原來30分鐘左右已可完成。不嗜辣的話，單用幾種材料已做出滷水鴨舌，步驟遠比想像中簡單；而嗜辣的朋友，把它變成麻辣鴨舌更是食到舐舐脷！

黃淑儀（Gigi姐）在myTV SUPER的節目《Gi味俱全》中透露，疫情期間很多時間留在家中，總在想有甚麼小食能讓她愛不釋手，既能一邊煲劇飲酒一邊食，又能招呼朋友品嘗，而讓她不能忘懷的，正是鴨舌！於是她示範了簡易的麻辣鴨舌做法，由於坊間買到的都是一大包的急凍鴨舌，她分享了由大廚楊貫一（一哥）所授，既可辟雪藏味，又可讓鴨舌更入味的心得！

Gigi姐認為麻辣鴨舌是絕佳的小食，無論一個人吃或與人分享都很適合。（節目截圖：《Gi味俱全》）

麻辣鴨舌所需材料。（節目截圖：《Gi味俱全》）

請按下圖睇處理急凍鴨舌的步驟：

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鴨舌初步完成，至於滷水汁，製作過程或時間並未如你想像中複雜，基本上Gigi姐都是買現成的滷水汁，不過她會再自行加工，加幾種隨處都有的基本材料，讓滷水汁味道更香。Gigi姐並沒有特別愛用的滷水汁品牌，她認為每個人口味都不同，任何牌子都可以，反而是你要自己去試，看看哪種味道最合胃口。

請按下圖睇Gigi姐製作滷水汁的步驟，以及麻辣鴨舌成品：

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如果你覺得吮鴨舌很過癮，想再睇其他鴨舌做法的話，以下還有兩款鴨舌食譜可供參考。

【滷水鴨舌食譜】浙江地道小食軟滑彈牙 方便滷水包15分鐘搞掂！

滷水鴨舌食譜

【醉鴨舌食譜】舌尖上嫩滑緊緻淡淡花雕香 一支糟滷省掉煩惱